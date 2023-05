Biden, McCarthy jõudsid võlalae tõstmises põhimõttelisele kokkuleppele

USA president Joe Biden ja vabariiklastest seadusandjad on jõudnud põhimõttelisele kokkuleppele Ühendriikide võlalae tõstmises ja seeläbi riigi maksejõuetuse vältimises, teatas laupäeval USA meedia.

Läbimurre saavutati pärast pikka vastasseisu, kus mõlemad pooled enne 5. juuni kriitilist tähtaega lõpusirgel kõik mängu panid.

President Biden ja vabariiklasest esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy saavutasid kokkuleppe pärast varem laupäeva õhtul peetud telefonivestlust.

Biden ütles, et laupäevane kokkulepe riigi võlalae tõstmise üle peatab "katastroofilise maksejõuetuse".

Demokraat ütles, et eelnõu on "kompromiss, mis tähendab, et kõik ei saa seda, mida nad tahavad".

Siiski "hoiab see ära selle, mis võinuks olla katastroofiline maksejõuetus ja mis oleks viinud majanduslanguseni, pensionikontode hävimiseni ja miljonite töökohtade kaotamiseni," ütles ta oma avalduses.

McCarthy kinnitas, et Valge Majaga on saavutatud põhimõtteline kokkulepe USA võla ülemmäära tõstmise kohta ja kongress hääletab kolmapäeval.

McCarthy ütles, et räägib pühapäeval uuesti president Joe Bideniga ja vaatab üle seaduseelnõu lõplikku sõnastuse, lisades, et esindajatekoda "hääletab selle üle kolmapäeval".

Riik ja kogu maailm on oodanud lahendust poliitilisele piikidemurdmisele, mis ohustab USA ja maailma majandust.

Kui kokkuleppe piirjooned on paigas, saab koostada seadusandliku paketi ja jagada seda seadusandjatega õigeaegselt, et järgmise nädala algul saaks hääletada esindajatekojas ja hiljem senatis.

Rahandusminister Janet Yellen hoiatas reedel taaskord USA võimaliku maksejõuetuse eest, kui kongress ei tõsta võlalage.

"Kõige värskemate saadaolevate andmete põhjal hindame praegu, et riigikassal ei ole piisavalt ressursse valitsuse kohustuste täitmiseks, kui kongress ei ole 5. juuniks võlalimiiti tõstnud," kirjutas Yellen esindajatekoja spiikrile Kevin McCarthyle.

"Viimase minutini ootamine võib tõsiselt kahjustada ettevõtete ja tarbijate kindlustunnet, suurendada maksumaksjate lühiajalisi laenukulusid ja mõjutada negatiivselt USA krediidireitingut," manitses Yellen.

Vabariiklased nõudsid USA võlalae tõstmise tingimusena suuri kulukärpeid.

Biden on seda nõuet tõrjunud ja süüdistanud vabariiklasi maailma suurima majanduse pantvangistamises.