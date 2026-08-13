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ERR Washingtonis: USA-s kogub hoogu arutelu kongressi liikmete vanuse üle

Välismaa
84-aastane senaator Mitch McConnell.
84-aastane senaator Mitch McConnell. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Novembris toimuvate USA vahevalimiste eel on tõstatunud arutelu kongressi liikmete vanuse üle. Debatt on saanud uut hoogu pärast 84-aastase senaatori Mitch McConnelli paarikuist kadumist avalikkuse eest terviseprobleemide järel.

Novembris toimuvatel USA vahevalimistel lähevad vahetusse kõik 435 Esindajatekoja kohta ning kolmandik 100-liikmelisest Senatist.

Reutersi tellitud küsitluse põhjal leiab 79 protsenti ameeriklastest, et Washingtoni valitud poliitikud on liiga vanad.

Keskläänest koos lastega pealinna turismireisile sõitnud Shelly ütles Kongressi ees ERR-ile, et poliitikud peaksid USA ühiskonda paremini peegeldama.

"Ühel hetkel saab sinust lihtsalt osa süsteemist. Kui oled Kongressis nii kaua olnud, et see ongi kõik, mida sa tead. Kõik meie ümber muutub ja me areneme. Majandus areneb, meie vajadused muutuvad. Ja me peame tagama, et inimesed, kes meid esindavad, oleksid kursis nende muutustega meie ümber," lausus Shelly.

USA põhiseadus Kongressi liikmetele vanuse ülempiiri ei sea. Seega võivad poliitikud ametis jätkata seni, kuni valijad neile oma hääle annavad.

Üks tuntumaid näiteid on vabariiklane Mitch McConnell. 84-aastane McConnell on olnud USA senaator alates 1985. aastast ning on olnud aastakümneid üks Washingtoni mõjukamaid poliitikuid. Viimastel kuudel on ta aga terviseprobleemide tõttu olnud töölt eemal ja avalikkuse eest täielikult kadunud.

McConnell ei ole siiski Kongressi vanim liige. Selleks on Iowa vabariiklasest senaator Chuck Grassley, kes saab septembris 93-aastaseks ja on kuulunud senatisse alates 1981. aastast.

Washingtonis puhkusereisil viibiv Marianne sõnas, et see tõstatab debati keerulisema poole: kas probleem on inimese vanuses või hoopis tema võimes oma ametikohustusi täita?

"Poliitikud nagu Mitch McConnell oleks pidanud juba palju aastaid tagasi pensionile minema. Joe Biden poleks kunagi pidanud Valgesse Majja jõudmagi. Kuid samal ajal on meil sellised poliitikud nagu Chuck Grassley, kes on küll vanemad, aga väga teravad," lausus Marianne.

Kongress on tervikuna USA elanikkonnast märksa vanem. Esindajatekoja liikmete mediaanvanus on umbes 58 ja senaatoritel ligi 65 aastat. Ameeriklaste mediaanvanus on samal ajal umbes 39 aastat.

ERR-iga oma mõtteid vahetanud Lenny New Yorgist leiab, et vanusepiiri asemel tuleks Kongressi liikmetele kehtestada ametiaja piirangud.

"Esindajatekojas võiks olla rohkem ametiaegu ja senatis mõnevõrra vähem, sest senaatori ametiaeg kestab kuus aastat ja Esindajatekoja liikme oma kaks aastat. Näiteks viis ametiaega esindajatekojas ja võib-olla kaks või kolm senatis," arutles Lenny.

Vahevalimised toimuvad USA-s 3. novembril.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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