Jahe ja kuiv kevad on pidurdanud silo varumist

Põllumehed on alustanud sööda varumist, aga töid on seganud jahe ja kuiv kevad, mistõttu on rohukasv vilets. Nii on mõnel pool tekkinud olukord, kus eelmisel aastal varutud silo on otsas ja loomadel napib toitu.

Järva-Jaani külje all tegutseva Metstaguse Agro lehmade ninaesine on praegu veel korralik. Tõsi, nagu ütles ettevõtte juht Teet Kallakmaa, on eelmisel aastal varutud silo peaaegu otsas, õues ootab pool kuhja põhku. Eelmisel nädalal õnnestus varuda 500 tonni lutsernimassi, kuid enne peab see paar nädalat silohoidlas laageduma, et saaks loomadele ette anda.

Aga niidukid tuli ikkagi seisma panna. "Järgmised rohukamarad, ristikuõeliste segud ei ole veel nii palju massi kasvatanud, et sealt midagi leida. Aga kui see põud jätkub, siis võib-olla ei tulegi sinna midagi juurde, aga peab ikka üle sõitma," rääkis Kallakmaa.

Ta lisas, et loodus nöögib neid juba kolmandat kevadet, kuid tänavu on põud saabunud eriti vara.

"Maikuuu sees minu arvestustel on tulnud kuus millimeetrit sademeid. Ilmselgelt seda on vähe. Ja ristik hakkab juba lihtsalt jala peal närbuma," ütles Kallakmaa.

Aga 40 kilomeetrit eemal, pisut lõuna pool asuvas Väätsa Agros on silotegu saanud sisse suure hoo.

Agronoom Kert Kiis ütles, et kuigi niidus on kuiv ja kvaliteetne, on rohukasv pigem kehvapoolne.

"Pigem on ikkagi öökülmad liiga teinud. Rohi on pigem tagasihoidliku kasvuga. Võiks ikka parem olla. Taimestiku areng on sellises faasis, et peab koristama. Rohi on oma kvaliteedilt haripunkti saavutanud. Loodame, et saame selle rohu siit ära koristada ja kohe tuleks vihm peale, siis oleks veel hästi," selgitas Kiis.

Väätsa Agros loodetakse tänavu nelja niidukorraga varuda 60 000 tonni silo.