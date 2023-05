Infortari börsileminek nihkub Gaso ostmise tõttu sügisesse

Märtsis ütles Hanschmidt, et aktsiapakkumise prospekt saab viimaseid täpsustusi ning aktsiaemissioon peaks toimuma veel kevadel. Lätlaste gaasijaotusvõrgu ost aga tähendab, et IPO tuleb lükata sügisesse.

"Plaanid on endised, tahame avaliku emissiooni teha ja börsile minna. Oli võimalus juba kevadel minna, aga kevadel tekis järsku investeerimisvõimalus, et saame ära osta Läti gaasijaotusvõrgu ettevõtte Gaso. Kuna see oli nii suur investeering, mida me peame ilmtingimata prospektis kajastama, siis emissioon lükkus edasi sügisesse," lausus Hanschmidt.

Aprilli keskpaigas teatas Infortar, et ostab Latvijas Gāze tütarfirma Gaso, millele kuulub Läti maagaasi jaotusvõrk. Kuna Gaso on Läti riigi jaoks strateegilise tähtsusega ettevõte, peab selle müümiseks Eesti firmale andma loa ka Läti valitsus ja konkurentsiamet. Seda otsust vajab Infortar enne börsile minemist.

Hanschmidti sõnul loodetakse vajalikud load suvel kätte saada.

"Läbirääkimised, tundub, et on okei, ei tohiks mingit probleemi olla. Me loodame, et saame ikkagi suvel (load) kätte. Igaühel on omad kindlad protseduurireeglid, konkurentsiametil on oma kuu aega vastata ja nii edasi. Me loodame, et saame need (load) ikka lähitulevikus kätte," ütles ta.

Gaso ostmise tõttu kirjutatakse ümber ka aktsiapakkumise prospekt.

"Prospekt oli meil valmis. Prospekt puudutas enne ainult meie olemasolevaid ärisid ja sinna tuleb nüüd Gaso sisse kirjutada. Just selle protsessi käigus oli meil valik, kas me investeerime Gasosse või ei investeeri ja läheme börsileminekuga edasi. Aga me näeme, et Gaso on meie tulevastele investoritele ka kasulik investeering ja seetõttu me otsustasime (osta). Kuna meil on analoogne jaotusvõrk ka Eestis, aga Lätis on see kolm korda suurem, siis me vaatasime, et see on väga põnev investeering, et see annab positiivset sünergiat," lausus Hanschmidt.

Hanschmidt lisas, et see, kui palju plaanitakse emissiooniga raha kaasata, on suurusjärguna enam-vähem teada, aga seda pole korrektne praegu välja öelda.

Hanschmidti sõnul jätkuvad praegu kohtumised investoritega, et emissioon oleks edukas. "Emissioon on suunatud põhiliselt ikkagi Eesti investoritele, et eelista eestimaist," ütles ta.

Infortar on varem teatanud, et emissiooniga kaasatud raha investeeritakse energeetika- ja kinnisvaraprojektidesse. ""Kindlasti me energeetikasektoris, roheenergeetikas otsime võimalusi, kuhu investeerida, päikeseelektrijaamadesse," ütles Hanschmidt.

Infortar on Eesti suurim investeerimisettevõte, mille bilansimaht ulatub 1,1 miljardi ja omakapital 569 miljoni euroni. Infortar tegutseb viies riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Kokku kuulub Infortari kontserni 48 tütarettevõtet. Infortar omab 40 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100-protsendist osalust AS-is Eesti Gaas ja suurt kinnisvaraportfelli.

Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all. Kontsernil on kokku 50 000 klienti.

Infortari kinnisvaraportfellis üle 100 000 ruutmeetri kinnisvara – neli hotelli, mitmeid büroohooneid, logistikakeskus Maardus, Tallink Tennisekeskus ning pea 50 hektarit maad Tallinnas ja selle ümbruses. Infortarile kuuluvad ehitusettevõtted EG Ehitus, INF Ehitus ja INF Infra ning ehitusmaavaradega tegelev Eesti Maavarade Grupp.