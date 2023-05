Raadio 2 peatoimetajaks saab Margus Kamlat

Raadio 2 on Eesti kõige olulisem platvorm noorte ja andekate artistide arenguks ning kuulajate muusikalise silmaringi laiendaja. Tänavu 30. sünnipäeva tähistanud raadiojaam seab uue peatoimetaja Margus Kamlati käe all eesmärgiks veelgi enam kõnetada noort auditooriumi ja pakkuda mitmekülgset platvormi Eesti muusikale.

"Võrreldes Raadio 2 algusaegadega on raadio ja muusika kuulamise harjumused läbinud kiire arengu. Peame oluliseks, et Raadio 2 hoiaks sellel muutuval maastikul raadiotraditsioone elus ka noorte seas ja pakuks võimalikult laiapõhjalist muusika- ja sõnasaadete valikut," märkis ERR-i juhatuse liige Tiina Kaalep. "Oleme väga tänulikud Kristo Rajasaarele tehtu eest ja usaldame uue kümnendi juhtimise nüüd Margus Kamlati kätesse," lisas ta.

Margus Kamlat on Raadio 2 koosseisu kuulunud alates 2018. aastast, kuid oma esimesed kaastööd tegi juba 2007. aastal. Koos Bert Järvetiga juhib ta hetkel edukalt Raadio 2 hommikuprogrammi ja on aastate jooksul vedanud mitmeid erisaateid ja -projekte. Tema eestvedamisel käivitus ka Raadio 2 veebiraadiote keskkond R2 Extra.

"Raadio 2 suure fännina on kodujaama käekäik mulle väga oluline. Siit on tuule tiibadesse saanud paljud kodumaised artistid ja seda suunda peab Raadio 2 kindlasti ka hoidma. R2 jääb ka tulevikus oluliseks muusika eestkõnelejaks Eestis ja eesmärk on laiendada kuulajaskonda, et R2 kvaliteedifiltriga valikud jõuaksid võimalikult paljudeni," avas raadiojaama etteotsa astuv Margus Kamlat plaane.

Kümme aastat Raadio 2 juhtinud Kristo Rajasaare jääb Eesti Rahvusringhäälingu ja Raadio 2-ga seotuks ka edaspidi. "Juhtida Eesti kõige olulisemat muusikajaama pea kümme aastat on olnud suur au ja rõõm. Tänan kogu südamest R2 toimetust, kellest paremaid kolleege on raske ette kujutada," sõnas Rajasaare.

Uus peatoimetaja võtab juhtimise üle sügisel. Raadio 2 uueneva programmi kohta jagatakse rohkem infot sügishooajal.