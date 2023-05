Kiibitootja Nvidia liitus triljoni dollari klubiga

Nvidia sõlmis esmaspäeval lepingud selliste firmadega nagu WPP ja SoftBank. Nvidia prognoosis juba eelmisel nädalal, et firma teise kvartali käibeks kujuneb vähemalt 11 miljardit dollarit. Eelmisel nädalal kerkis Nvidia aktsia 25 protsenti, vahendas Financial Times.

Nvidia käibe kasv on seotud tehisintellekti (AI) arenguga. Firma toodab suure võimsusega tehisintellektikiipe. Nvidia liitus nüüd triljoni dollari klubiga. Varem on triljoni dollari piiri ületanud Apple, Microsoft, Amazon, Google ja Meta.

Ka teised firmad, mis on seotud tehisintellekti kiire arenguga, on viimaste kuude jooksul oma väärtust kasvatanud. Sel aastal on kerkinud Microsofti, Palantiri ja AMD aktsiad.

Eksperdid muretsevad aga üha rohkem tehisintellekti kiire arengu pärast. Rühm teadlasi hoiatas teisipäeval, et "uus tehnoloogia on nii võimas, et tehisintellektist tingitud väljasuremise riski vähendamine peaks olema globaalne prioriteet koos muude suurte riskidega, nagu pandeemiad ja tuumasõda".