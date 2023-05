Eesti Energia soetab Eesti esimese energia suursalvesti

Eesti Energia hangib Ida-Virumaale paigaldatavat salvestit võimsusega 25 megavatti ja 50 megavatt-tundi, mis vastab umbes 150 000 majapidamise ühe tunni tarbimisele.

Suursalvestiga saab osaleda nii elektribörsil kui teistel energiaturgudel elektri varustuskindluse tagamiseks, teatas Eesti Energia.

Plaanitav salvesti võimaldab talletada 2500 kodu kahe tunni jooksul toodetud päikeseenergia, mida saaks kasutada õhtusel tipptunnil kõrgete hindade tasandamiseks. Ühtlasi kataks see täielikult Baltimaade sagedusreservi vajaduse.

Suursalvesti tarnija on plaanis hankega leida 2023. aasta suvel, pilootprojekti käivitus on plaanitud 2024. aasta teise poolde.

Eesti Energia juhatuse liige Kristjan Kuhi ütles, et salvestid on kasulikud mitmes mõttes.

"Esiteks aitavad need lõigata ära väga kõrged hinnatipud ajal, mil soodsat taastuvenergiat on võrgus vähe. Teiseks aitavad salvestid taastuvenergiat salvestada ning selle kasutamist ajatada. Ilma salvestiteta tuleb tootjatel nii-öelda liigne energia väga odava hinnaga või tasuta ära anda. See võib tunduda teiste tarbijate jaoks konkreetset hetke silmas pidades soodne, aga tervikuna on see energiasüsteemile halb," ütles Kuhi.