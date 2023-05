Sügisest kohustuslik riigikaitseõpe tuleb uue ainena 40 kooli

Sügisest Eesti koolides kohustuslikuks muutuv riigikaitseõpe lisandub uue õppeainena 40 kooli, ülejäänud koolides on saanud seda juba varem õppida.

Kaitseressursside ameti vabatahtliku panustamise osakonna juhataja Aare Jamnes ütles, et seni on riigikaitseõpetus kas kohustuslik või valikuline juba ligi 135 koolis ning õppekava muudatusega lisandub umbes 40 kooli.

Jamnes sõnas, et koolid on uueks kohustuslikuks kursuseks valmis ja riigikaitseõpetajatest puudust ei tohiks tekkida, sest varem koolides riigikaitseõpetust valikainena andnud õpetajad jätkavad.

"Kui koolidel on õpetaja leidmisega probleeme, siis kaitseressursside amet kindlasti toetab," selgitas Jamnes. "Oleme saanud umbes 20 õpetaja kinnituse, et nad on kas valmis riigikaitseõpetajana alustama või koormust juurde võtma, seega puhver on olemas."

Haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse valdkonna nõunik Mare Oja sõnas, et vajadusel saavad koolid taotleda rahalist toetust riigikaitselaagri läbiviimiseks, sest hetkeseisuga on kohustuslik vaid teooria. "Laager jääb vabatahtlikuks ja valitavaks, kuid kuna nüüd peavad kõik riigikaitseõpetuse teooria läbima, siis eeldame, et huvi laagri vastu kasvab," ütles Oja.

Oja lisas, et ettevalmistamisel on ka uus riigikaitseõpik, mis digitaalse õppevara portaali e-koolikott kaudu koolidele avalikuks tehakse.

Ka Tallinna Reaalkooli riigikaitseõpetaja Valjo Toominga hinnangul pole õpetajate vajadus karjuv, sest seni on suures osas koolides riigikaitseõpetus olnud mingil kujul olemas. "Õpetad sa riigikaitset 15 noorele või 115 noorele, siis suures plaanis pole vahet, sest aega kulub ikka sama palju," ütles Tooming.

Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis on riigikaitseõpetuse kursust pakutud valikainena kooli loomisest saati ehk ligi üheksa aastat. Kooli direktori Merike Kaste sõnul on kursus olnud õpilaste seas populaarne.

Kaste lisas, et riigikaitseõpetuse kohustuslikuks muutmiseks on kool valmis. "Õpetaja on varasematest aastatest olemas, kelle koormus võib nüüd lihtsalt aine kohustuslikuks muutmise tõttu suureneda," ütles Kaste.

Ka Tallinna Nõmme gümnaasiumis on seni riigikaitseõpetus olnud vaid soovijatele. Gümnaasiumi direktor Riho Uulma kinnitas aga siiski, et huvi on seni olnud riigikaitseõpetuse vastu suur ja nüüd aine õppekavas kohustuslikuks muutmine kooli tööd raskemaks ei muuda.

"Riigikaitseõpetus on väga vajalik ja elementaarne ning selle õppimine võiks olla kõigi kohustus," põhjendas Uulma.