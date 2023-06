Kaitseliit on hädas riigikaitselaagritesse instruktorite leidmisega

Ukrainas käiv sõda tõstis märgatavalt noorte huvi riigikaitseõppe vastu. Väljaõppe üheks lahutamatuks osaks on välilaager, mille korraldamisega on tänavu tekkinud probleeme, sest Kaitseliit ei suutnud leida piisavalt instruktoreid.

Harjumaal Soodlas saavad sel nädalavahetusel oma esimesed tuleristsed paarsada Tallinna koolide 11. klasside õpilast. Kui sõda Ukrainas kasvatas õpilaste huvi riigikaitsekursuse vastu, siis teist aastat välilaagrite korraldamise eest vastutav Kaitseliit on hädas nende läbiviimisega.

"Esialgselt oli meil plaanis nelja kooli laager ehk siis Tallinna Mustamäe gümnaasium, Pae gümnaasium, Õismäe vene lütseum ja Loo keskkool. Kolm kuud tagasi paluti meilt Kaitseliidu poolt, et tuleb juurde veel kolm kooli ja hetkeseisuga on meil laagris kümme kooli," rääkis riigikaitseõpetaja Margit Leerimaa.

Tema sõnul on Kaitseliit hädas instruktorite leidmisega, seda hoolimata tänavu 70 eurolt 100 euroni tõusnud päevarahast. Leerimaa sõnul on laagri korraldamise Kaitseliidule andmine hea, kuid üleminekuaeg oli liiga lühike.

"Üleminekuaeg oleks pidanud olema kaks-kolm aastat, rohkem läbi rääkida õpetajatega ja siis oleks see olnud parem. Tegelikult praegu see ruttu, ruttu, tahan saada linnukese kirja, meil on tehtud, see tegelikult ei toimi," ütles Leerimaa.

Kaitseliidu välilaagrite koordinaator Aare Sutt möönab, et planeerimisel tehti vigu ja ei arvestatud suurõppustega Hunt ja Kevadtorm. Nii sattus osa laagreid suvevaheajale ja neile tuli kiirkorras uus aeg leida.

"Kuna õppuste perioodil välilaagreid korraldada on äärmiselt raske või võimatu, siis sellest tulenevalt algses plaanis need nihutati juunikuusse. Ja kuna juunikuusse planeeritud kaks laagrit olid otsapidi nihutatud suvevaheajale, siis sellest tulenevalt oligi sel aastal erandkorras tarvis välilaagrite aastaplaani korrigeerida. Ja seetõttu mõned koolid on nüüd liitunud teiste välilaagritega," selgitas Sutt.

Vajadus instruktorite järele kasvab järgmisel aastal veelgi, kui riigikaitsekursus muutub kohustuslikuks.

Kui laupäeval oli lõviosa laagrilistest tulnud sinna vabatahtlikult, siis edaspidi tuleb instruktoritel tegeleda ka nendega, kel motivatsioon on väike.

"Minu meelest see ikkagi peaks olema kohustuslik, et kõik saaksid mingis määras väljaõppe, kuidas olla valmis sõjalises olukorras. /.../ Mõnda üldse ei huvita ja asi on ikka inimeses, kes on valmis oma riiki kaitsma," rääkis Mustamäe gümnaasiumi õppur Hendrik Saar.

Kui Mustamäe koolis on riigikaitseõpe vabatahtlik ja 26 õpilasest viis jättis laagrisse tulemata, siis Pae gümnaasiumis on see kursus kohustuslik.

"Ma arvan, et see ei pea olema kohustuslik, sest kui me teeme seda kohustuslikuna, siis lastel võib olla vähem soovi seda teha," rääkis Pae gümnaasiumi õpilane Veroonika Heinaru.

Tänavu toimub 30 välilaagrit ja Soodla oma on ainus, mille korraldab mittetulundusühing.