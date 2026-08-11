Uuring: Suurbritannia juudi koolid keskenduvad aina rohkem turvalisusele

Suurbritannia valitsus tellis uuringu haridusasutustes esineva antisemitismi teemal.

Uuringut veab eest Sunderlandi Ülikooli asekantsler David Bell, kes kogus tunnistusi õpilastelt, õpetajatelt, koolinõukogu liikmetelt ja lapsevanematelt nii riiklikes kui ka erakoolides ning samuti kogukonnaorganisatsioonidelt.

Küsitlusest selgus, et mitmete juudi koolide direktorid pühendavad rohkem aega turvalisuse tagamisele kui haridusküsimustele. Samuti ilmnes, et õpilased on olnud regulaarselt ahistamise ja väärkohtlemise ohvrid.

"Juudi lapsed seisavad silmitsi survega ja võiks isegi öelda, et kriisiga, mida teised kogukonnad selles riigis ei koge," ütles Bell BBC-le antud intervjuus.

Mitme juudi kooli direktorid ja töötajad, kes palusid oma nime turvalisuse huvides avaldamata jätta, ütlesid BBC-le, et valmivas aruandes soovitatakse tõenäoliselt korraldada kõigile õpetajatele spetsiaalne koolitus ning parandada õpilaste teadlikkust antisemitismist.

"Viimastel aastatel on turvalisus muutunud üheks peamiseks prioriteediks ja sellega seotud töömaht on märkimisväärselt kasvanud," väitis ühe Suurbritannia juudi kooli direktor BBC-le antud intervjuus. "On olnud nädalaid, mil olen pühendanud ligikaudu 90 protsenti oma ajast turvalisusega seotud küsimustele."

BBC-ga vestelnud juudi koolide direktorite sõnul kulub aeg, mida võiks kasutada haridusalastele prioriteetidele ja kooli arendamisele, täna peamiselt turvalisusele ning koolinõukogu ja lastevanematega suhtlemisele.

Belli uuringu põhjal koostatud raportis on kasutatud andmeid ka eraldiseisvast Suurbritannia koolide korraldatud küsitlusest, mille põhjal on umbes 20 protsenti lastest koolides ja kolledžites kogenud või näinud pealt antisemitistlikku käitumist.

Antisemitismi juhtumid Suurbritannia koolides on võrreldes eelmise aastaga kasvanud. Riigis juudi kogukonna turvalisusega tegelev Community Security Trust registreeris 2026. aastal 178 juhtumit, mis on 59 protsenti rohkem kui aasta varem.

BBC‑le antud intervjuus rääkis juudi päritolu teismeline Jonathan Frisher, et antisemitismi koges ta ise juba põhikoolis, kuid antisemitismi käsitlev koolitund parandas tema sõnul klassikaaslaste hoiakuid märgatavalt.

Frisher algatas petitsiooni, et antisemitismi käsitlev haridus oleks koolides kohustuslik, ning sellele on toetust avaldanud üle 40 000 inimese.

Belli sõnul ei tunne paljud Briti koolid antisemitismi ära ega pane juhtumeid kirja, mistõttu plaanib ta soovitada ühtset aruandmissüsteemi.

Juudi kogukonna organisatsioonide sõnul ei ole koolides esinevad vaenulikud juhtumid enam üksikud, vaid kujutavad endast laiemat mustrit, mis on seotud rahvusvaheliste pingete ja ühiskondliku polariseerumisega.

Belli läbiviidud uuringu tellis Suurbritannia valitsus ning selle tulemused peaksid saama avalikuks sel sügisel.