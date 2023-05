Ilm püsib muutlik

Neljapäeva öösel on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Puhub loode- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi, maapinnal võib kohati -1 kraadini langeda.

Hommik on laialdaselt selge ja sajuta. Lääne- ja loodetuul on sisemaal mõõdukas, rannikul ulatub iiliti 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 10 kraadi ümber.

Päev on põhja pool päikeselisem, lõuna pool pilverünkadega. Saaremaa ja mandri lõunaservas sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 4 kuni 10, iiliti 15, Soome lahe ääres kuni 18 meetrit seukndis. Õhutemperatuur on 10 kraadist rannikul 15-16 kraadini sisemaal.

Edasi jätkab ilm muutlikul meelel ja jahedal moel. Ööd on selgemad ja maapinnal on öökülmaoht. Päevadest on kõige kõledam reede, mil temperatuur jääb kohati vaid 10 kraadi piirimaile, päike ka pikalt paista ei saa, sest üle maa liigub hoogsajupilvi. Laupäeval on sajuhooge hõredamalt, pühapäeval laialdasemalt.