Zelenski: julgeolekutagatisi vajavad nii Ukraina kui Moldova

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles Moldovas toimuval Euroopa poliitilise ühenduse tippkohtumisel, et nii Ukraina kui ka Moldova vajavad konkreetseid julgeolekutagatisi Venemaa vastu. Zelenski viitas oma sõnavõtus, et Venemaa agressioon võib peale Ukrainat ja Moldovat tabada ka teisi Euroopa osi, vahendas The Guardian.

Ukraina president ütles lisaks, et ta vestleb partnerriikidega panemaks Ukraina jaoks paika hävituslennukite koalitsiooni ning ka Patriot õhutõrjesüsteemide koalitsiooni. "See on meie uus algatus ja me väga vajame seda," ütles Volodõmõr Zelenski peale 20-minutilist kohtumist Moldova presidendi Maia Sanduga. Moldova tippkohtumisel osales 47 Euroopa riigi esindajad.

Eraldiseisvalt ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron kolmapäeval Bratislavas toimunud julgeolekukonverentsil, et tema hinnangul peaks Ukraina julgeolek olema tagatud lepetega, mis oleks midagi Iisraeli julgeolekumudeli ja NATO liikmesuse vahepeal.

Rumeenia president: Rumeenia ei saa Moldovat Venemaa eest kaitsta

Neljapäeval ütles Rumeenia president Klaus Iohannis, et ta ei näe, et Rumeenia saaks Moldovat Venemaa sõjalise rünnaku korral aidata. Iohannis rõhutas, et Rumeenia on NATO kaitsealliansi liige, kuid Moldova on neutraalne riik. Iohannis ütles samas, et Rumeenia saab aidata Moldoval oma kaitsejõude välja õpetada ning samuti neid varustada, vahendas Moldova portaal Newsmaker. Enamus Moldova riigi praegusest territooriumist kuulus kahe maailmasõja vahelisel ajal Rumeenia kuningriigi koosseisu.

Klaus Iohannis ütles lisaks, et kui "eurooplased ei suuda [Ukrainat ja Moldovat] aidata, siis oleme me kaotanud, nii lihtne see on," vahendas Moldova Raadio. Iohannis ütles lisaks, et neid kahte riiki tuleb aidata, kuna nad on Rumeenia hinnangul Euroopa demokraatliku kogukonna osa.