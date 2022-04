Tartu meelitab linlasi tagasi ühistransporti, piletihinnad aga tõusevad

Suvise hinnatõusu järel hakkab näiteks tunnipilet maksma 83 sendi asemel üks euro. Abilinnapea Raimond Tamme sõnul tuleneb hinnatõus kulude kasvust. Gaas, millel bussid sõidavad on kallim, ka makstakse bussijuhtidele rohkem palka.

Enamik kulust maksab linnavalitsus siiski linnaeelarvest tasa. Tamme sõnul moodustab piletitulu osakaal kogu tuludest ligikaudu 20 protsenti.

2020. aastal kukkus bussisõitjate arv koroonaviiruse mõjude tõttu kuni 80 protsenti. Tamme sõnul on taastumine olnud kiire, kuid siiski on bussides reisijaid veerandi võrra vähem kui enne pandeemiat. Bussidega sõidavad peamiselt õpilased ja pensionärid, linnavalitsuse eesmärgiks on samas autode kasutamist vähendada, meelitades ka tööealisi ühistransporti.

"Me ei räägi ühistranspordist ainult bussi mõistes. Me räägime ka kõigist muudest teenustest. Linnateenuse puhul ka rattaringlusest, tõukerattateenustest, ka autojagamise teenustest. Tulevikus, mina ise hindan, et valikute mitmekesisus, on see mis võiks inimesi järjest rohkem tuua autoroolist muid liikumisviise kasutama," rääkis Tamm.

Tamme sõnul on oluline ka kiirus, mille tagab eraldatus muust liiklusest. "Tartu kontekstis on tähendab see, et kas meil õnnestub linnas välja arendada linnas eraldiseisvad ühistranspordirajad, mis põhitänavatel aitaks bussiliiklusel oluliselt kiiremini kulgeda kui muu liiklus."

Mureks jääb kuidas püüda igapäevaselt kaugemalt linna sõitvaid inimesi. Selles loodab linnavalitsus nõudepõhisele transpordile. Näiteks pakub sügisest Vorbuse suunal sellist teenust ettevõte Modern Mobility. Ettevõtte kaasasutaja Tanel Talve ütles, et Tartus on neil igakuiseid reisijaid 750.

"Esimesest jaanuarist otsustati seal seni toiminud kaks maakonnaliini üldse kinni panna. Seal ei sõida maakonnaliin enam vaid ongi ainult meie VEDAS teenus. Selgus see, et mitte ainult ei vähenenud ühistranspordi kasutatavus, vaid vastupidi on see suurenenud. See müüt, et kõik tahavad ainult oma autoga hirmsasti sõita – see ei vasta tõele. Väga paljud inimesed on lihtsalt sundolukorras," rääkis Talve.

Vorbuse suunda siiski veel katsetatakse. Seni on see olnud sõitjale tasuta. Kuidas nõudepõhise transpordiga jätkatakse selgub sügisel, ütles linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.

"Oktoober on meie jaoks see tähtaeg, kus me saame vaadata, kas see on edukas, kas see on väärt jätkamist ja kas on väärt ka laiendamist," sõnas Meeska.

Teenuse laiendamiseks ja rahastamiseks on vaja ka kokkulepet ümbritsevate valdadega, lisas Tamm.