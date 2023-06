Indias sai rongiõnnetuses surma vähemalt 50 inimest

Võimude teatel põrkas reisirong kokku kaubarongiga. India peaminister Narendra Modi teatas, et tegemist oli raske õnnetusega ja kannatanutele antakse kõikvõimalikku abi, vahendas Reuters.

Kohalikud võimud hoiatasid, et rongiõnnetuses hukkunud inimeste arv tõenäoliselt tõuseb veelgi.

Raudtee on Indias endiselt peamine viis pikkade vahemaade läbimiseks. Kuid pahatihti kannatab see alarahastuse all ning ohvriterohked õnnetused on sagedased.