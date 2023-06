Venemaa vähendab 2024. aastal nafta tootmist 650 000 barreli võrra päevas

Naftat tootvate riikide kartell OPEC+ otsustas pühapäeval nafta hinna tõstmiseks kollektiivselt nafta tootmist vähendada, vahendas Radio Svoboda. Venemaa vähendab selle otsuse kohaselt 2024. aastal nafta tootmist 650 000 barreli võrra. Lisaks sellele jätkab Venemaa vabatahtliku tootmismahu vähendamisega, mille kohaselt toodab Venemaa päevas 500 000 barreli võrra vähem naftat kui OPEC+ kokkulepitud kvoodis.

Naftakartelli kokku lepitud kvoot Venemaa jaoks oli 2023. aastal 10 478 000 barrelit naftat iga päev, mis väheneb 2024. aastal 9828 naftabarrelini. Koos vabatahtliku tootmismahu vähendamisega plaanib Venemaaga seega järgmisel aastal toota 9 328 000 barrelit naftat iga päev.

OPEC+ naftakartelli juhtriigi Saudi Araabia kvoot püsib samas 2024. aastal 10 478 000 barreli peal. Kartelli liikmesriigid on leppinud kokku, et toodavad järgmine aasta iga päev naftat ühiselt 1,5 miljoni barreli võrra vähem. Saudi Araabia lubas vähendada oma nafta tootmise mahtu ühe miljoni barreli võrra päevas kuu aega, et saavutada kõrgem nafta hind.

Naftatootmise kärpe uudise peale tõusis West Texas Intermediate toornafta hind pea viis protsenti jõudes 73 dollarini barreli kohta. Samas on Brent toornafta barreli hind 77 dollarit, vahendas Bloomberg.

The Wall Street Journal teatas hiljuti, et Saudi Araabia pole rahul Vene naftatootmisega, kuna nende Saudi kuningriigi hinnangul ei järgi Moskva tegelikult OPEC+ naftakartelli kokkuleppeid. Riyadh usub, et Venemaa müüb maailmaturule rohkem naftat kui on kartellis kokku lepitud ning see on põhjustanud nafta hindade paigalpüsimise.

OPEC+ naftakartell koondab algseid OPEC naftakartelli liikmesriike ning kolmandaid riike, kes koordineerivad koos OPEC-ga naftatootmist. Kartellis on juhtis riik Saudi Araabia.

Lääneriigid kehtestasid eelmisel aastal Vene naftale hinnalae. Samas müüd Venemaa enda toornaftat aktiivselt riikidele, kes pole ühinenud Venemaa vastu suunatud sanktsioonidega.