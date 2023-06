Rebo: Ukraina tahab vasturünnakuga minna mereni välja

Vene kaitseministeerium avalikustas video, millel väidetavalt näha Ukraina kuue mehhaniseeritud ja kahe tankipataljoni rünnaku tagasilöömine Lõuna-Donetski mitmes rindelõigus. Ukraina neid teateid ei kinnita. Kaitseliidu peastaabi ülem Eero Rebo ütles, et praegu toimuv tegevus ei ole vastupealetungi mõõtu.

"Tegemist tõenäoliselt on luure ja kujundavate tegevustega. Kui me tahame mingit referentsipunkti võtta, siis see suur strateegiline pealetung võiks olla võrreldav meie laulupeoga, kus esinejaid 35 000 ja pealtvaatajaid 60 000. Ukraina riigi puhul me räägime suure riigi suurest ambitsioonist minna mereni välja. Järelikult seal peab olema jõud ja võimsus samas suurusjärgus taga," rääkis Rebo.

Vladimir Juškin ütles, et Ukraina relvajõudude ülemjuhataja, kuldmedaliga akadeemia lõpetanud Valeri Zalužnõi peab korraldama võiduka pealetungi, et vastata ukrainlaste ja lääne ootustele. Ilm soosib operatsiooni septembrini ning arvestama peab olemasolevate jõududega, ütles Juškin.

"Zalužnõi, kuldmedalimees, peab rehkendama - kui ma pean sellise intensiivsusega hävitama Venemaa armeed, siis jätkub mulle ressursse

kaheks kuuks ja kolmeks nädalaks. Hakkame septembrist tagasi lugema kahte kuud. See on juuli keskpaik ja siis ta peab peale tungima," rääkis Juškin.

Prigožin avalikustas video Vene 72. brigaadi ülemast alampolkovnik Roman Venevitini ülekuulamisest, kelle Wagner kinni võttis, pärast seda kui too oli wagnerlaste pihta tule avanud. Juškin ütles, et Prigožini vastasseis vene regulaarvägedega on tegelikult Putini huvides.

"Prigožin juhib vastutuse kandami peaaegu kaotatud operatsiooni eest Putinilt kindralitele. See on Prigožini peamine ülesanne," ütles Juškin.

Olulist rolli mängivad ka Vene vabatahtlike rünnakud Belgorodis, kus nad viimati näitasid videoid vangistatud Vene piirivalvuritest. Oma sõjalise tegevusega sunnivad nad Vene väejuhatust reserve ja tähelepanu hajutama enne Ukraina pealetungi, olid Rebo ja Juškin ühte meelt.