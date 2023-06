Norstat: Reformierakond tõusis jälle EKRE-st mööda, Eesti 200 langus jätkub

Reformierakond on tõusnud uuesti populaarseimaks erakonnaks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ees, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatud küsitlusest. Eesti 200 langus jätkub.

Norstati küsitluse viimastel andmetel toetab Reformierakonda 25,6 protsenti ning EKRE-t 24,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Neile järgneb Keskerakond 17,5-protsendilise toetusega.

Reformierakonna toetus on olnud pärast valimisi languses, jäädes hiljuti pidama 24 protsendi ümber. Viimase nädalaga on erakonna toetus kasvanud 1,3 protsendipunkti.

EKRE toetus seevastu on viimase paari kuu jooksul pidevalt tõusnud, ulatudes nädal tagasi 25,4 protsendini. Viimase nädalaga on aga erakonna toetus langenud 0,9 protsendipunkti.

Keskerakonna toetus on püsinud 16-17 protsendi juures, kuid tõusis eelmisel nädalal 18,4 protsendini. See tähendab, et viimase nädalaga on Keskerakonna toetus langenud 0,9 protsendipunkti.

Eesti 200 populaarsus on aprilli alguse ligi 16-protsendiliselt toetuselt kukkunud käesolevaks nädalaks 9,4 protsendi peale.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on sel nädalal 9,1 protsenti, eelmisel nädalal oli see 8,6 protsenti.

Isamaa toetus on tõusnud nädalaga 7,7 protsendilt 8,6 protsendile.

Parlamendiväliste Parempoolsete toetus on püsinud võrdlemisi stabiilne, olles sel nädalal 2,2 protsenti. Roheliste toetus on sel nädalal 1,8 protsenti, mis on püsinud sarnasel tasemel mitu nädalat.

Opositsiooni toetus püsib kõrgem kui koalitsiooni oma: koalitsioonierakondi toetab kokku 44,1 protsenti ning opositsioonierakondi 50,6 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 8. maist 5. juunini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Norstat küsitleb igal nädalal 1000 Eesti täisealist kodanikku.

Uuringu maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks EKRE toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,62 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Isamaa puhul +/-0,98 protsenti.