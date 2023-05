EKRE tõusis Norstati küsitluses kõige populaarsemaks erakonnaks

Viimaste tulemuste põhjal toetab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 24,4 protsenti, Reformierakonda 24,2 protsenti ja Keskerakonda 17,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatud küsitlusest.

EKRE toetus on viimase kaheksa nädala jooksul tõusnud 7,8 protsendipunkti võrra. Reformierakonna toetus on viimastel nädalatel püsinud 24 protsendi juures. Keskerakonna toetus on viimase kahe nädalaga tõusnud 1,3 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (12,1 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8,7 protsenti) ning Isamaa (7,3 protsenti). Eesti 200 toetus langes nädalaga 1,3 protsendipunkti võrra ning viimase kuu ajaga on Eesti 200 oma toetusest kaotatud 3,3 protsendipunkti.

Parlamendivälist Erakonda Parempoolsed toetas viimase küsitluse kohaselt 2,4 protsenti ja Erakonda Eestimaa Rohelised 1,8 protsendi valijatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 25. aprillist 22. maini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Norstat küsitleb igal nädalal tuhandet Eesti täisealist kodanikku.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45 protsenti ning opositsioonierakondi 49,5 protsenti vastajatest.

Uuringu maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks EKRE toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,62 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Isamaa puhul +/-0,98 protsenti.