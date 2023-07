Norstati küsitlus: Reformierakond kasvatas nädalaga toetust

Reformierakond on viimase nädalaga toetust kasvatanud, Eesti 200 langus aga jätkub, selgus kolmapäeval avaldatud MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös tehtud parteide populaarsusuuringust.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 22,6 protsenti ja Keskerakonda 17 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus tõusis nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra. EKRE toetus on suve jooksul püsinud 23 protsendi lähedal. Keskerakonna toetus on 1,4 protsendipunkti võrra kõrgem kui juuni lõpus. Reformierakonna edu EKRE ees on hetkel 5,4 protsendipunkti ning EKRE edu Keskerakonna ees 5,6 protsendipunkti.

Esikolmikule järgnevad Isamaa (10,6 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) (9,1 protsenti) ning Eesti 200 (7,3 protsenti). Eesti 200 toetus püsib jätkuvalt langustrendis, olles märtsi alguse tipuga (15,8 protsenti) võrreldes langenud 8,5 protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 44,4 protsenti ning opositsioonierakondi 50,2 protsenti vastajatest.

Uuringu viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 12. juunist 17. juulini ning kokku küsitleti selle aja jooksul toimunud nelja vooruga 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Küsitluse maksimaalne veamäär sõltub grupi proportsiooni suurusest, mis on Reformierakonna puhul +/-1,69 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-1 protsenti.

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 12.06-20.06, 26.06-30.0, 04.07-10.07 ja 11.07-17.07 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.