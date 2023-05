Norstati uuring näitab Reformierakonna ja EKRE toetuse võrdsustumist

Reformierakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetus on sisuliselt võrdsustunud, Eesti 200 reiting on aga languses, selgub uuringufirma Norstat kolmapäeval avaldatud küsitluse tulemustest.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös tehtud nelja viimase nädala jooksul tehtud küsitluste koondtulemuste põhjal toetab Reformierakonda 24 protsenti, EKRE-t 23,8 protsenti ja Keskerakonda 17,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on viimastel nädalatel püsinud 24 protsendi juures. EKRE toetus on viimase seitsme nädalaga tõusnud 7,2 protsendipunkti võrra. Viimaste tulemuste põhjal on kahe populaarseima erakonna toetus praktiliselt võrdne.

Kolmandal kohal jätkab Keskerakond, kelle toetus on viimastel nädalatel püsinud 17 protsendi juures.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (13,4 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) (8,3 protsenti) ning Isamaa (7,5 protsenti). Eesti 200 toetus langes nädalaga 1,3 protsendipunkti võrra.

Parlamendiväiseid erakond Parempoolsed toetab 2,7 ning Eestimaa Rohelisi 1,6 protsenti valijatest.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45,7 protsenti ning opositsioonierakondi 48,5 protsenti vastajatest.

Viimase nädala tulemuste põhjal toetab EKRE-t 27 protsenti, Reformierakonda 23,3 protsenti ning Keskerakonda 20,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (8,8 protsenti), SDE (7,9 protsenti) ning Isamaa (7,8 protsenti).

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 18. aprillist 15. maini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.