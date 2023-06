Norstati uuring näitab Eesti 200 kukkumist kuuendaks

Erakonna Eesti 200 toetus on langenud 9,2 protsendile, millega see jagab koos Isamaaga viiendat-kuuendat kohta, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatavast iganädalasest küsitlusest.