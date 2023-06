Oluline teisipäeval, 7. juunil kell 9.13:

- Ukraina esmaspäeval alanud pealetung edenes mõnes rindelõigus viis kuni kümme kilomeetrit;

- Saksamaa saadab Ukrainale veel 20 Marderi lahingumasinat;

- Zelenski: Kahhovka katastroof ei takista Ukrainal oma okupeeritud alade vabastamist;

- Ukraina valitsus eraldas 1,5 miljardit grivna uute veetrasside rajamiseks asulate jaoks, mis varem sõltusid Kahhovka veereservuaarist;

- Lõuna-Ukraina põllud võivad Kahhovka veehoidla kao tõttu kõrbestuda juba järgmisel aastal;

- Serbia president ei vastusta laskemoonatarneid Ukrainale;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 37 suurtükisüsteemi ja 880 sõdurit.

Hersoni oblastis on Dnipro jõe paremkaldal vee all pea 2000 elamut

Hersoni oblasti kuberner Oleksandr Prokudin teatas kolmapäeval, et Kahhovka hüdroelektrijaama veehoidla tammi hävimise tõttu on vee alla jäänud hommikuse seisuga 1852 elamut, vahendas Ukrainska Pravda.

Kella kuueks hommikul oldi evakueeritud 1457 inimest, kellest 1286 evakueeriti Korabeli piirkonnas. Prokudin ütles, et veetaseme tõusu kiirus on küll langenud, kuid veetase tõuseb tõenäoliselt veel meetri võrra järgmisel 20 tunni jooksul. Näiteks hakkas seetõttu öösel vesi jõudma ka Bilozerski piirkonna, kuhu vesi eile ei jõudnud.

Ukraina esmaspäeval alanud pealetung edenes viis kuni 10 kilomeetrit

Bideni administratsiooni ametnikud usuvad, et Ukraina kauaoodatud vastupealetung algas esmaspäeval rünnakuga mitmes rindelõigus. Ukraina väed olevat Washingtoni hinnangul edenenud oodatust paremini läbi mineeritud alade viis kuni 10 kilomeetrit, kirjutas The Washington Posti kolumnist David Ignatius. Üheks peamiseks Ukraina vägede eesmärgiks on Krimmi poolsaarel asuvate Vene vägede äralõikamine Ida-Ukrainas asuvatest Vene vägedest.

Eraldiseisvalt kirjutas esmaspäeval Briti majandusleht The Economist lääneriikide allikatele tuginedes, et Ukraina väed on Novodonetske rindelõigul edenenud kuni viis-kuus kilomeetrit.

Lisaks sellele teatas teisipäeval ühele NATO ametnikule toetudes CNN, et Ukraina väed on teinud märkimisväärseid sõjalisi operatsioone Zaporižžja oblastis Hersoni linna ja Zaporižžja tuumajaama vahepealsel alal. Samuti teevad Ukraina väed sõjalisi operatsioone Donetski linnast lõuna pool, mis tundub olevat uus pealetungisuund.

Praegu pole veel visuaalselt geolokeeritud kinnitusi rindejoone muutuste kohta. Ukraina kaitsevägi palus enne vastupealetungi mitte jagada infot relvajõudude liikumiste ja rindejoone olukorra kohta.

Saksamaa saadab Ukrainale veel 20 Marderi lahingumasinat

Saksa valitsus tellis Saksa kaitsetööstuse ettevõttelt Rheinmetall 20 Marderi lahingumasinat, teatas RND. Lahingumasinad peaks jõudma Ukrainasse juuli lõpuks. Saksamaa on varem saatnud Ukrainale kokku 40 Marderit, millest 20 tulid Rheinmetalli varudest ja 20 Saksa Bundeswehri varudest. Juuli lõpuks peaks Ukrainasse jõudma ka Saksamaa lubatud 35-mm Gepardi õhutõrjemoon.

Zelenski: Kahhovka katastroof ei takista Ukrainal end vabastamast

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas oma teisipäevaõhtuses videopöördumises, et Kahhovka hüdroelektrijaama katastroof ei takista Ukrainal oma okupeeritud alasid vabastamast. Zelenski rõhutas, et iga Vene terroriakt vaid suurendab reparatsioonide mahtu, mida Venemaa peab oma kuritegude eest maksma. Zelenski nimetas Kahhovka tammi õhkimist ökotsiidiks ning rõhutas, et ainult Ukraina alade täielik vabastamine tagab, et selliseid terroriakte ei saa enam toimuda.

Volodõmõr Zelenski mainis oma pöördumises, et suhtles Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektori Rafael Grossiga nii Kahhovka veereservuaari hävimisest kui ka olukorrast Zaporižžja tuumaelektrijaamas. Zelenski palus Grossil Vene terror hukka mõista. Zelenski mainis, et Ukraina võimud on Grossiga leppinud kokku tema visiidi Ukrainasse.

Maxar Technologies satelliitpilt Hersoni linna tööstuspiirkonna ja sadama üleujutustest Autor/allikas: SCANPIX/Maxar Technologies via AP

Ukraina valitsus eraldas 1,5 miljardit grivna uute veeühenduste tarbeks

Ukraina valitsus otsustas teisipäeval eraldada 1,5 miljardit grivnat (ligikaudu 37 miljonit eurot) kahe uue veetrassi ehitamiseks, mis peaks tagama joogivee Krõvõi Rihi linnale, Nikopolile ja Marganetsile Dnipropetrovski oblastis, teatas Ukraina peaminister Denõss Šmõhal. Peaminister lubas, et ehitustööd uute veetorude rajamiseks algavad koheselt.

Kahhovka hüdroelektrijaama tammi hävitamise tagajärgedega tegelemise eest vastutab Ukraina siseminister Ihor Klõmenko. Tammi õhkimise tõttu on katkenud mitmete Lõuna-Ukraina asulate veeühendused. Samuti jääb veest ilma ulatuslik ala Lõuna-Ukraina põllumaast, mis seni läbi veekanalite sõltus Kahhovka veereservuaarist. Lisaks sellele ei ole tammi õhkimise tõttu enam Põhja-Krimmi kanal funktsionaalne ning seetõttu ei Dnipro jõest vett enam Krimmi poolsaar. Peale selle mõjutab veevarustuse kadu ka tööstusettevõtteid, kes vajavad suures koguses vett, selgitas The Kyiv Independent tammi hävimise eri mõjusid.

Zelenski: Ukraina on sõja algusest saanud tagasi 2500 sõjavangi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval toimunud pressikonverentsil, et Ukraina on alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist suutnud tagasi saada 2500 sõjavangi, kellest 370 olid tsiviilisikud. Zelenski samas sõnas, et Ukraina ei tea täiel määral kui mitu inimest on veel Vene sõjavangis, kuna Venemaa ei jaga seda infot Ukrainaga, vahendas The Kyiv Independent.

Lõuna-Ukraina põllud võivad Kahhovka veehoidla kao tõttu kõrbestuda juba järgmisel aastal

Ukraina põllumajanduspoliitika ja toiduministeerium hoiatas esmaspäeva õhtul, et mitmed Lõuna-Ukraina põllud võivad Kahhovka veehoidla kao tõttu kõrbestuda juba järgmisel aastal. Kahhovka veehoidla kaudu tagati vesi läbi kanalite kolme Ukraina oblasti põllumajandusmaale. Ministeerium samas rõhutas, et täpsema hinnangu katastroofi ulatusest saab anda hiljem. Täpsemalt ERR-i uudistes.

Serbia president ei vastusta laskemoonatarneid Ukrainale

Serbia president Aleksandar Vučić ütles intervjuus The Financial Timesile, et Serbia ei ole vastu laskemoona müümisele riikidele, kes saadavad selle omakorda edasi Ukrainale. Meedia teatel on Serbia laskemoona juba varem Ukrainasse sattunud.

Serbia on traditsiooniliselt olnud Venemaa liitlane Balkanil. Serbia ei ole kehtestanud Venemaa suhtes sanktsioone erinevalt Euroopa Liidust, millega Serbia tahab liituda.

Briti luure: Kahhovka tammi edasine lagunemine tekitab täiendavaid üleujutusi

Ühendkuningriigi kaitseministeerium kirjeldas oma hommikuses rindeülevaates Kahhovka veehoidla tammi hävimist, mis toimus teadaolevalt teisipäeval enne kella kolme öösel. Kella 12ks oli kogu tammi idaosa ning kunagise hüdroelektrijaama struktuurid veevoolu tõttu hävinud.

Veetase Kahhovka veehoidlas oli enne tammi hävinemist rekordkõrgel tasemel. Brittide hinnangul ei mõjuta veehoidla tammi häving koheselt 120 kilomeetrit ülesvoolu asuvat Zaporižžja tuumaelektrijaama.

Briti kaitseministeeriumi hinnangul laguneb hävinud tammi struktuur lähipäevil veelgi enam, mis tekitab täiendaval määral üleujutusi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/rwUTq4SxS4



#StandWithUkraine pic.twitter.com/13Juyo2ZcR — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 7, 2023

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 37 suurtükisüsteemi ja 880 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 212030 (võrdlus eelmise päevaga + 880);

- tankid 3873 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 7560 (+17);

- lennukid 314 (+1);

- kopterid 299 (+0);

- suurtükisüsteemid 3640 (+37);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 594 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 352 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 3219 (+7);

- tiibraketid 1171 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6349 (+17);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 492 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.