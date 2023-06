Lõuna-Ukraina põllud võivad Kahhovka veehoidla kao tõttu kõrbestuda

Ukraina põllumajanduspoliitika ja toiduministeerium teatas teisipäeval, et Kahhovka veereservuaari hävitamise tõttu võivad mitmed Lõuna-Ukraina põllud juba järgmisel aastal kõrbestuda. Kahhovka veehoidla kadumise tõttu jäävad veeta 31 põldude veega varustamiseks mõeldud kanalisüsteemi Dnipropetrovski, Hersoni ja Zaporižžja oblastis. Sealsete kanalite kaudu tagati vesi 584 000 hektarile põllumaale, millest sai veel 2021. aastal neli miljonit tonni vilja ja muid põllumajandustooteid koguväärtuses 1,5 miljardit dollarit.

Hersoni oblastis jääb veeta 94 protsenti senisest niisutussüsteemist, 74 protsenti Zaporižžja oblastis ja 30 protsenti Dnipropetrovski oblastis. Peale põllumaade jäävad veeta ka mitmed asulad, mis sõltusid Kahhovka veehoidla kaudu nendeni jõudnud joogiveest.

Tammi hävimise esmane mõju põllumajandusele on kümne tuhande hektari põllumaa vee alla jäämine Hersoni oblasti osas, mis paikneb Dnipro jõe paremkaldal. Dnipro vasakkaldal jääb vee alla veelgi suurem hulk Ukraina põllumaad. Dnipro idakallas on praegu Vene vägede ebaseadusliku okupatsiooni all.

Ukraina põllumajanduspoliitika ministeerium hoiatas lisaks, et Kahhovka veehoidla hävitamise tõttu hukkub tõenäoliselt ka seni veereservuaaris olnud elustik, mis hiljem üleujutuse taandumise käigus satub maismaale. Lisaks sellele mõjutab suur magevee sissevool negatiivselt Musta mere mereelustikku.

Negatiivne mõju veeressursside jätkub ministeeriumi teatel tõenäoliselt veel mitmeid aastaid. Ministeeriumi sõnul on detailsem teave hävingu ulatuse osas selgem lähipäevil kui veetase taandub.

Ukraina oli enne Venemaa täielikku kallaletungi 2022. aasta veebruaris oluline toidu eksportija. Ukraina võimud on varem eraldiseisvalt hoiatanud, et ulatuslikud alad Ukraina põllumaast on Vene vägede poolt mineeritud ning nende alade demineerimine võib aastaid aega võtta. See vähendas juba enne Kahhovka tammi hävitamist Ukraina kasutatava põllumaa pinda.

Ukraina süüdistas Kahhovka tammi hävitamises ja veehoidla kaos Venemaad. Vene võimud samas süüdistasid selles Ukrainat.