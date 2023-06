Sõja 468. päev: Kahhovka tammi õhkimise tõttu on Hersonis üleujutused

Oluline esmaspäeval, 6. juunil kell 22.25:

- Zelenski väitel on Ukrainale lubatud märkimisväärsel hulgal F-16 hävituslennukeid;

- Ukraina presidendi sõnul jääb Kahhovka tammi õhkimise tõttu üleujutuste kätte 35 kuni 70 linna;

- Kiiev: Ukraina evakueerib Kahhovka üleujutuse eest 17 000 inimest;

- Hersoni oblastis on osaliselt üle ujutatud 24 asulat;

- Kahhovka hüdroelektrijaama tamm Dnipro jõel lasti õhku;

- Ukraina evakueerib Hersoni oblasti Dnipro paremkalda;

- Dnipro jõgi on tammi õhkimise tõttu juba tekitanud üleujutusi Hersonis:

- Ukraina välisminister: Kahhovka tammi õhkimine on viimaste aastakümnete suurim tehnoloogiline katastroof Euroopas ja Venemaa sõjakuritegu;

- Vene okupatsioonivõimud novembris: Krimmil on vett kaheks aastaks;

- IAEA: praegu veel otsest ohtu Zaporižžja tuumajaamale tammi õhkimisest ei ole;

- Mõkolajivi kuberner: venelastel läks Kahhovka hüdroelektrijaamas midagi nihu;

- Kahhovka veereservuaar oli enne õhkimist erakordselt kõrge veetasemega;

- Austraalia meedia: Austraalia võib saata Ukrainale F-18 hävituslennukeid;

- Ukraina õhuväe teatel tulistati öösel alla 35 Vene tiibraketti;

- Vene väed kahjustasid õhurünnakus Harkivi oblastile olulist ammoniaagitoru.

- The Economist: Ukraina väed olevat Novodonetskes edenenud kuni viis-kuus kilomeetrit;

- Ukraina peastaap: Venemaa kaotas 36 suurtükisüsteemi ja 800 sõdurit.

Zelenski sõnul saab Ukraina märkimisväärsel hulgal F-16 hävitajaid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval pressikonverentsil, et Euroopa partneritega peetud arutelude järgi saab Ukraina märkimisväärsel hulgal F-16 hävituslennukeid, vahendas Suspilne, The Kyiv Independent jt.

"Mul on väga hea meel selle info üle, mul on olnud hea päev. Tavaliselt me peame läbi rääkima ühe või kahe lennuki eest korraga, aga nüüd me saime märkimisväärse pakkumise," sõnas Zelenski.

Ta lisas, et kokkuleppele on siiski jätkuvalt vaja F-16 tootjamaa USA nõusolekut ning seetõttu ei avaldata esialgu midagi täpsemat.

Suurbritannia ja Holland leppisid 17. mail kokku nn hävituslennukite koalitsiooni loomises, millega anda Ukrainale F-16 hävituslennukeid ja õpetada välja Ukraina piloote. Praeguseks osaleb selles algatuses kaheksa Euroopa riiki ja USA.

Zelenski loodab, et koalitsioon tehakse ametlikuks Ukraina kaitsekontaktrühma järgmise Ramsteini tippkohtumise ajal "Ukraina taevakilbi" nime all.

Austraalia meedia teatel võib riik saata Ukrainale 41 F/A-18 Hornet hävituslennukit, mida ta ise enam ei kasuta.

Ukraina president: vee alla jääb 35 kuni 70 linna

Kahhovka tammi õhkimise tõttu jääb Dnipro jõe ääres üleujutuste kätte 35 kuni 70 linna, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Tema sõnul tekivad ilmselt ka probleemid puhta joogivee saamiseks.

"Joogiveega tekivad suured probleemid isegi seal, kus üleujutust ei ole. Kogu piirkonnas," ütles ta.

Kiiev: Ukraina evakueerib Kahhovka üleujutuse eest 17 000 inimest

Ukraina evakueerib Kahhovka tammi purunemisest põhjustatud üleujutuste eest 17 000 inimest, ütles Ukraina peaprokurör.

"Üle 40 000 inimese on tulvaohus. Ukraina võimud evakueerivad üle 17 000 inimese," ütles prokurör Andri Kostin sotsiaalmeedias ja lisas, et Venemaa okupeeritud aladelt Dnipro jõe vasakkaldal tuleks evakueerida 25 000 inimest.

Kohalik Ukraina ametnik ütles esmaspäeva õhtul, et Hersoni linnast ja lähedal olevatest asulatest on evakueeritud üle tuhande inimese. Ametniku sõnul on Dnipro läänekaldal üle tuhande maja jäänud vee alla. Ametniku sõnul on mitmed asulad Venemaa poolt okupeeritud idakaldal üleujutuse tõttu täielikult vee all, vahendas CNN.

Zelenski: Kahhovka tammi hävitamine ei takista Venemaa poolt okupeeritud alade vabastamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Kahhovka tammi hävitamine ei takista Venemaa poolt okupeeritud alade vabastamist. Zelenski kohtus teisipäeval ka kõrgemate Ukraina sõjaväelastega.

"Peamine järeldus on, et lõhkamine oli tahtlik, kuid vaenlane tegutses kaootiliselt. Samas ei mõjutanud plahvatus Ukraina võimekust oma alasid vabastada," teatas Zelenski.

Zelenski ütles teisipäeval, et "Ukraina saab Euroopa partneritega peetud arutelude põhjal märkimisväärse hulga hävitajaid F-16", vahendas The Kyiv Independent.

Allikad: USA luureandmed näitavad, et Kahhovka tammi õhkimise taga on Venemaa

"USA valitsusel on olemas luureandmed, et Kahhovka tammi õhkimise taga on Venemaa," ütlesid kaks USA ametnikku telekanalile NBC News.

Allikate teatel töötab Joe Bideni administratsioon selle nimel, et avalikustada osa salastatud andmetest ja jagab neid avalikkusega juba teisipäeval, vahendas NBC News.

Kahhovka tammi õhkimise tõttu on Hersoni asulates üleujutused Autor/allikas: SCANPIX/AFP/HANDOUT

Kuleba: Ukraina nõuab tammi õhkimisega seoses ÜRO Julgeolekunõukogu eriistungit

Kiiev nõudis teisipäeval ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralise istungi kokkukutsumist seoses vene okupantide kontrolli all olnud suure tammi õhkimisega Ukraina lõunaosas.

"Ukraina nõuab ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralise kohtumise kokkukutsumist ning viib Vene terroriakti teema Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) nõukogu ette," ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba avalduses.

Zelenski: Kahhovka tammi õhkimisel on loodusele kohutav mõju

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval Vatikani rahusaadikule, et Kahhovka tammi purustamisel on kohutavad tagajärjed nii inimestele kui loodusele. "See kuritegu kätkeb endas tohutut ohtu ning sel on hirmsad tagajärjed inimeste elule ja keskkonnale," ütles Zelenski.

Ukraina teatas teisipäeval, et Dnipro jõkke on Kahhovka tammi õhkimise järel valgunud 150 tonni mootoriõli. Zelenski sõnul on oht, et jõkke lekib üle 300 tonni õli.

Välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et üleujutus võib tekitada piirkonna ökosüsteemile pöördumatut kahju.

"Nova Kahhovka loomaaia loomad on juba tõusuvees surnud," ütles Kuleba.

Hersoni oblastis on üle ujutatud 24 asulat

Ukraina siseminister Ihor Klõmenko teatas, et Lõuna-Ukrainas asuva Kahhovka tammi õhkimise tulemusena on üle ujutatud 24 asulat.

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal ütles varem, et Kahhovka hüdroelektrijaama tammi hävingu tõttu on üleujutuse ohu all kuni 80 asulat Dnipro kallastel.

Hersoni oblasti kuberner Oleksandr Prokudin teatas varem Ukraina meedias, et Kahhovka reservuaari tammi hävimise tõttu on täielikult või osaliselt üle ujutatud kaheksa asulat Hersoni oblastis ning üks Hersoni linna piirkond, vahendas Ukrainska Pravda. Prokudini sõnul on üleujutuste kriitilises tsoonis 16 000 inimest ning inimesi evakueeritakse nii busside kui ka erirongiga.

Veetase on tõusnud ka hävinud hüdroelektrijaama taristu kunagises asukohas.

Destroyed Kakhovka HPP went underwater.



Water level in Dnipro river continues to rise. pic.twitter.com/7S2RjdSLnJ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 6, 2023

Mõkolajivi kuberner: venelastel läks Kahhovka hüdroelektrijaamas midagi nihu

Mõkolajivi oblasti kuberner Vitali Kim usub, et Vene vägi tahtis Kahhovka hüdroelektrijaama seadmetes lihtsalt midagi kahjustada, kuid see õnnestus neil nagu tavaliselt, midagi läks valesti, kirjutas portaal Unian teisipäeval.

Kim märkis pöördumises elanikele, et Kahhovka hüdroelektrijaamas leidis teisipäeval aset terrorirünnak, kuid absoluutselt kõik piirkonna teenistused on praegu valmis igasugusteks raskusteks.

"Oleme valmis täitma kõiki ülesandeid, kõik punktid on välja pandud, bussid, marsruudid, kõik on välja töötatud. Teeme tihedat koostööd ametivendadega Hersonist, valitsusest, kõigiga," rõhutas Kim.

Tema sõnul oli kella 10.15 seisuga teada, et venelased olid täiesti ette valmistamata olukorraks, millesse nad ise vasakkaldal sattusid. Eelkõige valitseb nende seas paanika.

"Nad ei olnud selleks olukorraks sugugi valmis, sattusid paanikasse, sõidavad ära ja kõik muu selline. Usun, et nad tahtsid Kahhovka hüdroelektrijaamas midagi kahjustada, aga neil läks nagu alati midagi valesti. Toimus midagi ettearvamatut, kusagilt murdis läbi, kuid nad ei tea, mida sellega peale hakata. Selle tagajärjel jääb esiteks Krimm veeta, teiseks halveneb olukord Dnipro pahemkaldal," ütles Kim.

Nova Kahhovka hüdroelektrijaama hävitatud tamm Dnipro jõel Autor/allikas: kuvatõmmis sotsiaalmeedias levivast videost

Ukraina teadlane: tammi hävimise tekitatud üleujutus kestab nädala

Ukraina Hersoni põllumajandusülikooli teadlane Jevhen Koržov kinnitas Ukraina rahvusringhäälingule Suspilne, et esialgsete arvutuste kohaselt tabavad Kahovka tammi hävingu tõttu üleujutused ligikaudu 100 ruutkilomeetrit. Veetase on üle tavapärase piiri Nova Kahovka linnast hävinud Kahhovka hüdroelektrijaama tammi lähistel kuni lõunapoolse Kizomõsini.

Kahhovka hüdroelektrijaama tamm Dnipro jõel lasti õhku

Sotsiaalmeedias levib video, kus on näha õhku lastud Kahhovka hüdroelektrijaama tammi ning vett endisest tammi struktuurist läbi voolamas. Õhitud tamm asub Ukrainat poolitaval Dnipro jõel. Tammi hävimist kinnitas Ukraina kaitsevägede lõunaringkond teisipäeva hommikul, süüdistades selles Vene vägesid. Ringkonna teatel on hävingu ulatus, vee kiirus ja maht ning üleujutuse tõenäolised alad väljaselgitamisel.

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

Venemaa poolt ametisse pandud Kahhovka isehakanud linnapea Vladimir Leontjev veel teisipäeva varahommikul eitas väiteid tammi õhkimisest, vahendas Ria Novosti. Hiljem siiski Leontjev kinnitas rünnakut. Sama mees väitis hiljem, et tammi hävitamises olid süüdi Ukraina kaitsejõud, vahendas Vene riiklik uudisteagentuur TASS.

Julgeolekuekspert Rainer Saks on varem hinnanud, et Dnipro jõel asuva Kahhovka hüdroelektrijaama tammi õhkimine tooks Ukrainale suuri probleeme, kuid sunniks samas Venemaad taanduma ka idakaldalt kaugemale. Lisaks kaotaks Venemaa poolt okupeeritud Krimm oma veevarustuskanali, lisas Saks.

Tammi hävimine toob tõenäoliselt endaga kaasa ulatusliku üleujutuse Hersoni oblastis. Samuti võiks see lõpetada Zaporižžja tuumajaama töö, sest jaam ei saaks enam jahutuseks vajalikku vett.

Samal jõel on tamme õhitud ka varem. 1941. aastal tegid seda Saksa vägede eest taganevad Nõukogude väed, meenutas eelmise aasta sügisel The Guardian. Tollal hävitatud tamm asus Zaporižžja linnast põhja poolt. Saksa insenerid taastasid sõja ajal osaliselt Dnipro jõel olnud tammi, kuid see õhiti taas nende taganedes. Nõukogude Liit ehitas tammi uuesti üles pärast Teist maailmasõda.

Nova Kahhovka hüdroelektrijaama hävitatud tamm Dnipro jõel Autor/allikas: kuvatõmmis sotsiaalmeedias levivast videost

Ukraina evakueerib Hersoni oblasti Dnipro paremkalda

Hersoni oblasti kuberner Oleksander Prokudin teatas evakuatsioonist oblastis Dnipro paremkaldal, vahendas uudisteagentuur Unian. Ukraina võimud ei saa jõe vasakkaldal inimesi üleujutuste eest evakueerida, kuna need alad on praegu Vene vägede kontrolli all.

Dnipro jõgi on tammi õhkimise tõttu juba tekitanud üleujutusi Hersonis

Ukraina Kiievi majanduskooli president Tõmofi Mõlovanov jagas sotsiaalmeedias laialt jaganud videoklippi, milles on näha Kahhovka tammi tõttu tekkinud üleujutusi Hersoni linnas. Mõlovanovi sõnul võivad üleujutused Venemaa poolt okupeeritud idakaldal samas mõjuda veel raskemalt.

Kherson is already flooded.



The peak waters are expected in 2 hours at 11am local time.



About 16 000 people are affected. They are being evacuated.



However, the situation is likely worse on the left bank occupied by Russia. It will be hit harder, limited communication. 1/ pic.twitter.com/Tu0tLxLlnP — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 6, 2023

Kuleba: Kahhovka tammi õhkimine on Euroopa suurim tehnoloogiline katastroof

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba süüdistas Twitteris Kahhovka tammi rünnakus Venemaad nimetades seda Euroopa lähikümnendite suurimaks tehnoloogiliseks katastroofiks ja sõjakuriteoks.

Russia destroyed the Kakhovka dam inflicting probably Europe's largest technological disaster in decades and putting thousands of civilians at risk. This is a heinous war crime. The only way to stop Russia, the greatest terrorist of the 21st century, is to kick it out of Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2023

Ukrhüdroenergo: Kahhovka tammi pole võimalik taastada

Ukraina riiklik hüdroenergiaettevõtte Ukrhüdroenergo (Укргідроенерго) teatas teisipäeval, et kuna Kahhovka tammi hävitanud plahvatus toimus hüdroelektrijaama turbiiniruumis, siis ei ole võimalik tammi taastada.

Vene võimud novembris: Krimmil on vett kaheks aastaks

Okupeeritud Krimmi võimud teatasid 2022. aasta novembris, et Krimmi poolsaarel on piisavalt veevarusid järgmiseks kaheks aastaks ning ei sõltu seetõttu Põhja-Krimmi kanalist, vahendas tollal TASS. Neid väiteid ei ole võimalik sõltumatult kinnitada ega ümber lükata.

IAEA: otsest ohtu Zaporižžja tuumajaamale tammi õhkimisest ei ole

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) teatas teisipäeva hommikul Twitteri kaudu, et IAEA eksperdid Zaporižžja tuumajaamas jälgivad hoolikalt Kahhovka hüdroelektrijaama tammi õhkimise tõttu tekkinud olukorda.

Tuumaagentuuri sõnul ei ole tammi õhkimine veel tekitanud Zaporižžja tuumajaamale otsest ohtu. Zaporižžja tuumajaam on Euroopa suurim ning selle reaktorid vajavad jahutusvett. Zaporižžja tuumajaam asub mööda Dnipro jõge ülesjõge.

Ukraina ametnik: Kahhovka hüdroelektrijaam tagas varem elektri kolmele miljonile inimesele

Ukraina taastamise ameti juht Mustafa Nayyem juhtis Twitteris tähelepanu, et Kahhovka hüdroelektrijaam tagas elektri kolmele miljonile ukrainlasele ning see oli oluline osa Ukraina energiataristust. Nova Kahhovka linn paikneb veereservuaari lõunakaldal.

Maxari satelliitpilt Kahhovka hüdroelektrijaama tammis esmaspäevase seisuga Autor/allikas: SCANPIX/AFP PHOTO/Satellite image ©2023 Maxar Technologies

Zelenski: tammi õhkimine näitab, et Venemaa tuleb Ukrainast välja lüüa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Kahhovka õhkulaskmine kinnitas kogu maailmale, et Vene väed tuleb kogu Ukraina territooriumilt välja lüüa.

"Mitte ühtegi meetrit ei tohi neile jätta, sest nad kasutavad igat meetrit terrori jaoks. Ainult Ukraina võit toob turvalisuse tagasi," teatas Zelenski Twitteri kaudu.

Zelenski kutsus Kahhovka tammi õhkimise tõttu kokku julgeolekunõukogu

Ukraina riikliku julgeoleku nõukogu sekretär Oleksi Danilov teatas sotsiaalmeedias, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsub Kahhovka tammi õhkimise tõttu kokku Ukraina julgeolekunõukogu.

Zelenski 2022. aasta oktoobris: venelased võivad tammi õhkida

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas Kahhovka tammi õhkimise eest juba 2022. aasta oktoobris, väites, et Vene väed olid pannud lõhkekehad tammi sisse.

Ka tollal juhtis Zelenski tähelepanu asjaolu, et Kahhovka hüdroelektrijaama tammi hävitamise korral minetab Krimmi poolsaart veega varustav Põhja-Krimmi kanal oma tähtsuse. "Juhul kui Venemaa tõsiselt kaalub sellist terrorirünnakut, siis see tähendab, et terroristid saavad selgelt aru, et nad ei pruugi hoida mitte ainult Hersoni oblastit, vaid nad ei suuda hoida kogu Lõuna-Ukrainat, sh Krimmi," ütles Ukraina president tollal.

Kahhovka veereservuaar oli enne õhkimist erakordselt kõrge tasemega

USA lehe The Washington Post ajakirjanik Evan Hill juhtis Twitteris tähelepanu, et Kahhovka veereservuaar oli enne tammi õhkimist erakordselt kõrge veetasemega. The New York Times kirjutas satellidipiltidele tuginedes ülevaateloo Kahhovka tammi võimalikust hävingust ja selle mõjudest mai keskel.

USA põllumajandusministeeriumi välispõllumajandusteenistuse teatel oli veetase Kahhovka reservuaaris viimati nii kõrgel 1992. aastal. Vene väed kontrollisid enne tammi õhkimist nii tammi ennast kui ka lähedalasuvat elektrijaama, mis olid tarvilikud reservuaaris veetaseme haldamiseks.

Prior to whatever happened overnight, the Kakhovka Reservoir had reached unprecedentedly high levels. This was likely due to Russian forces keeping too few gates open, the NYT reported, just months after letting the reservoir sink to historic lows: https://t.co/g9sGjPNTt9 pic.twitter.com/mKuGFakb3M — Evan Hill (@evanhill) June 6, 2023

Austraalia meedia: Austraalia võib saata Ukrainale F-18 hävituslennukeid

Austraalia ajaleht The Australian Financial Review kirjutas oma allikatele tuginedes, et Austraalia, Ameerika Ühendriigid ja Ukraina arutavad 41 F/A-18 Hornet hävituslennuki Ukrainale saatmist. Lehe allikate sõnul on USA soosivalt meelestatud hävituslennukite võimaliku tarne osas.

Austraalia on oma F/A-18 hävituslennukid kasutusest maha kandnud ning on nende asenduseks tellinud F-35 hävituslennukid.

Ukraina õhuväe teatel tulistati öösel alla 35 Vene tiibraketti

Ukraina õhuvägi teatas teisipäeva hommikul, et Vene väed ründasid Ukrainat öösel kokku 35 tiibraketiga. Raketid tulistati Ukraina pihta vahemikus 00.30 kuni kelle neli hommikul. Ukraina väitel tulistati kõik 35 Vene Kh-101-/Kh-555 raketti õhutõrje poolt alla.

Kiievi linna sõjalise administratsiooni ülem Serhi Popko teatas varem, et Ukraina õhutõrje hävitas Kiievis ja selle ümbruses rohkem kui 20 vastase õhusihtmärki. Kiievi sõjalise administratsiooni teatel kasutasid Vene väed tõenäoliselt Kiievi vastu Kh-101/555 tiibrakette. Raketid saadeti Ukraina poole teele Kaspia mere kohalt, kasutades Venemaa strateegilisi pommitajaid.

Vene väed kahjustasid õhurünnakus Harkivi oblastile olulist ammoniaagitoru

Harkivi oblasti kuberner Oleh Sinehubov teatas esmaspäeva õhtul Vene vägede rünnakust ammoniaagitorule Kupjanskis. Toru saab alguse Venemaalt Togliattist ja lõppeb Musta mere Pivdennõi sadamas, mis paikneb Lõuna-Ukrainas Odessa lähistel. Läbi toru suudaks Venemaa eksportida iga aasta 2,5 miljonit tonni ammoniaaki maailmaturule. ÜRO on varem soovinud ammoniaagi transiidi jätkumist läbi Ukraina üleilmse toidujulgeoleku tagamiseks.

Oleh Sinehubovi teatel ei näidanud mõõtmised esmaspäeva õhtul ammoniaaki Kupjanski õhus. Vene väed pommitasid Harkivi oblastit ka hiljem S-300 õhutõrjerakettidega.

Vene raketirünnaku tagajärjed Harkivile Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Yenhen Titov

Pentagon: Ukraina peab vasturünnakul kasutama ära nõrkusi Vene kaitseliinis

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles esmaspäeval pressikonverentsil, et hoolimata ulatuslikest Vene vägede kaitserajatistest Lõuna-Ukrainas ei suuda Vene väed kogu rinnet ühtlaselt katta. Seda saavad ukrainlased enda eelisena kasutada, vahendas Ukrinform.

Ukraina väed olevat Novodonetskes edenenud kuni viis-kuus kilomeetrit

Briti majandusleht The Economist kirjutas esmaspäeval lääneriikide allikatele tuginedes, et Ukraina väed on Novodonetske rindelõigul edenenud kuni viis-kuus kilomeetrit.

Ukrainat nõustavad USA kui ka Euroopa riikide sõjaväelased on hinnanud, et Vene kaitseliinid okupeeritud Ukraina aladel võivad olla hapramad kui varem eeldati. Seega on kiire rünnak parim viis minimeerida Ukraina vägede kaotusi ning sedasi ei saaks ka Venemaa ühtegi rünnaku alla sattunud rindelõiku õigel hetkel lisavägesid juurde saata.

The Economist tõi lisaks esile, et kuigi rindeteadetes mainitud 23. ja 31. brigaad on samuti saanud lääneriikidelt sõjatehnikat, siis pole need kaks brigaadi osa üheksast lääneriikide poolt välja õpetatud ja sõjavarustusega varustatud ründebrigaadist.

Briti luure: lahingutegevus on rindejoonel ööpäevaga kasvanud

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma hommikuses rindeülevaates esile, et viimase 48 tunni jooksul on lahingtegevus Ukraina rindejoonel märgatavalt kasvanud. Muuhulgas on olukord aktiivsem ka nendel rindelõikudel, mis on mitmeid kuid olnud rahulikumad.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/18XvgXo2lo



#StandWithUkraine pic.twitter.com/jC9D3JuSjO — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 6, 2023

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 36 suurtükisüsteemi ja 800 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 211 150 (võrdlus eelmise päevaga + 800);

- tankid 3860 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 7543 (+20);

- lennukid 313 (+0);

- kopterid 299 (+1);

- suurtükisüsteemid 3603 (+36);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 590 (+6)

- õhutõrjesüsteemid 351 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 3212 (+23);

- tiibraketid 1171 (+35);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6332 (+20);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 489 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.