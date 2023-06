Ernits võrdles EKRE olukorda Savisaare-aegse Keskerakonnaga

"Mäletate, mis juhtus Keskerakonnaga Savisaare ajal? See oli kõige populaarsem poliitiline jõud, aga seda blokeeriti. See jätkus hetkeni, kui erakond leidis võimaluse Savisaar tagandada. Nüüd on EKRE samas olukorras," ütles Ernits kolmapäeval venekeelse ETV+ hommikusaates "Kofe +".

Tema sõnul on EKRE endine esimees Mart Helme ja praegune juht Martin Helme teinud erakonna eesotsas viimase 12 aasta jooksul ära suure töö, kuid nüüd on nad mõlemad demoniseeritud.

"Erakonna praeguste juhtide juures on tänasest blokaadist väga raske välja tulla. Tean, et meie erakonnas on palju neid, kes samamoodi mõtlevad," lisas Ernits.

EKRE esimehe valimine on päevakorras laupäeval toimuval erakonna kongressil. Juhi kohale kandideerib kaks kandidaati: senine juht Martin Helme ja Peeter Ernits.

Ernitsa sõnul hakkas ta esimest korda mõtlema erakonna juhi rollile juba paar aastat tagasi.

Praegu on EKRE kõige populaarsem opositsioonierakond. Viimase Norstati küsitluse järgi toetab seda 24,5 protsenti potentsiaalsetest valijatest.

Ernits on EKRE liige alates 10. septembrist 2018. Enne seda oli ta umbes kolm aastat Keskerakonna liige.

Martin Helme juhib EKREt alates 2020. aasta juulist. Ta on selle erakonna liige alates 18. maist 2012.