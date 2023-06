ERR USA-s: Trumpil on vabariiklaste teiste presidendikandidaatide ees edumaa

Mike Pence teatas presidendiks kandideerimisest kõigepealt kampaaniavideos. Seejärel pidas ta kõne Iowa osariigis, kus umbes poole aasta pärast algavad vabariiklaste eelvalimised.

"Võime kaitsta oma vabadusi ja anda USA elule uue alguse, aga selleks on vaja uut juhtkonda nii Valges Majas kui ka vabariiklikus erakonnas," kõneles Pence.

Vabariiklaste presidendikandidaatide hulk on viimasel ajal kiiresti kasvanud. Teiste seas on kampaaniaga alustanud Florida kuberner Ron DeSantis, endine ÜRO suursaadik Nikki Haley ja eelmine New Jersey kuberner Chris Christie. Küsitluste järgi jäävad nad kõik aga maha Donald Trumpist, kelle toetajad on rohkem kui valmis ta uuesti Valgesse Majja saatma.

"Minu arvates tegi ta selle riigi heaks palju, sest ta pole poliitik. Ta on patrioot," ütles vabariiklaste valija Linda Rafferty.

"Valik on suur, aga ma arvan, et paljusid vabariiklasi ja teisi valijaid heidutab see, et Trump on küsitluste eesotsas. Valimised saavad olema põnevad," ütles vabariiklaste valija Peter Vose.

USA presidendivalimised toimuvad järgmise aasta novembris.