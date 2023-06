Trump eitas kohtus oma süüd saladokumentide avalikustamises

Miami föderaalkohtusse saabudes võeti Trumpilt kõigepealt sõrmejäljed. Seejärel viidi endine president kohtusaali, kus ta end süüdi ei tunnistanud. Trumpile ei seatud reisipiiranguid, kuid tal keelati juhtumist rääkida võimalike tunnistajatega. Praegu pole selge, millal võiks kohtuprotsess alata, kuigi riigiprokurörid on andnud märku, et nad sooviksid edasi liikuda võimalikult kiiresti.

"Erinevalt teistest kaasustest peame seekord jälgima ka valimiskalendrit. Kui endisest presidendist saab uuesti kandidaat ja ta võidab, siis ilmselgelt on sellel protsessile suur mõju," ütles CBS-i uudiste õigusanalüütik Jessica Levinson.

Kohtumajast lahkudes tegi Trump lühikese peatuse Miami restoranis, kus kohalikud õnnitlesid teda 77. sünnipäeva puhul. Õhtul reisis endine president oma New Jersey osariigi golfiklubisse, kus pidas toetajatele kõne.

"See on valimistesse sekkumine ja järjekordne katse presidendivalimisi võltsida ja varastada. Veelgi enam, see on poliitiline tagakiusamine nagu mõnes fašistlikus või kommunistlikus riigis," teatas Trump kõnes.

Trumpi toetajad pidasid mitmel pool ka meeleavaldusi, mis möödusid rahulikult.

"Tahtsin toetada president Trumpi, sest arvan, et teda kiusatakse. Meie õigussüsteem on kahepalgeline ja ma lihtsalt ei suutnud enam kodus diivanil istuda," rääkis üks Trumpi toetaja.

Süüdistuse avalikustamise järel on Trumpi toetusnumbrid taaskord kasvanud ja ta on kogunud ka hulganisti kampaaniaraha.

"Suurim pettur on kogu riigi ajupesnud ja tal on nüüd jüngrid, kes usuvad ta valesid," leidis üks Trumpi vastane.

Trumpi süüdistatakse riikliku kaitseinformatsiooni ebaseaduslikus hoiustamises, õigusemõistmise takistamises, valeväidete esitamises ja vandenõus.