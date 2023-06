Biden alustab Philadelphias oma valimiskampaaniat

Esimesel ametlikul kampaaniaüritusel kavatseb Biden rõhutada enda praegusel ametiajal tehtud majandusotsuseid, vahendasid AP ja CNN.

Bideni keskendumist majandussaavutustele kinnitab ka see, et hiljuti on avaldanud tema kampaaniale toetust mitu ametiühingut. Kuigi pikaajaline ülemaailmne majanduse väljavaade püsib ebakindel, loodab Biden, et rohkem ameeriklasi hakkab seostama teda majandussaavutustega, mille hulgas on tugev tööturg ning majanduskasv.

Samas näitavad arvamusküsitlused, et paljude valijate hinnangul pole Biden majandusega siiski hästi toime tulnud, eriti pandeemiajärgset hinnakasvu arvestades. Hiljutiste andmete järgi on aga USA inflatsioon aeglustumas ning hirm peatse majanduslanguse ees hajunud.

Biden on öelnud, et rohkem ameeriklastest hakkab tema majanduslikku juhtimist hindama, kui osad tema allkirja saanud seadusandlikud saavutused, sealhulgas uus taristuseadus hakkavad kasu tooma.

Üks ametiühingutest, kes on Bidenile toetust avaldanud, on õpetajate ning osariikide, maakondade ja omavalitsuste töötajate ametiühing AFL-CIO. Ametiühingu president Liz Schuler ütles, et kunagi varem ei ole nad presidendivalimistel nii vara ühtki kandidaati toetama asunud.

"Ei ole küsimustki selles, et Joe Biden on kõige ametiühingute-meelsem president meie eluajal. Alates tootmistöökohtade Ameerikasse toomisest kuni meie pensionide kaitsmiseni ja ajalooliste investeeringuteni taristusse, puhtasse energiasse ja haridusse, me pole kunagi näinud üht presidenti töötamas nii väsimatult meie majanduse ülesehitamiseks," ütles Schuler.

Biden on pikalt sõltunud oma poliitilistes ambitsioonides ametiühingute toetusest.

Lisaks Bidenile on demokraatide presidendikandidaadiks pürgimist alustanud keskkonnavaldkonna advokaat Robert F. Kennedy ning kirjanik Marianne Williamson.

Politico on kirjutanud, et mitu tähtsat USA demokraatliku erakonna juhtivat poliitikut toetavad avalikult Joe Bideni kandideerimist teiseks ametiajaks, kuid eravestlustes ütlevad, et Biden on nende hinnangul selleks liiga vana.

Vabariiklaste seas on presidendikandidaadiks pürgimas enam kui kümme inimest, küsitluste järgi on neist populaarseim eelmine president Donald Trump.

USA presidendivalimised toimuvad 2024. aasta novembris.