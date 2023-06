Asüülireeglite karmistamise kompromiss tekitas sisetüli Saksa rohelistes

Euroopa Liidu siseministrid leppisid kokku karmimas asüülisüsteemis Euroopa Liidule. Karmistamisega oli nõus ka Saksa valitsus. Samas on see tekitanud probleeme Saksa roheliste seas, kes on koos Saksa sotside ja majandusliberaalse FDP-ga valitsuskoalitsioonis. Mitmed rohelise erakonna juhtpoliitikud distantseerusid end asüülikokkuleppest, kirjutas Die Welt.

Uue kokkuleppe kohaselt pannakse nö turvaliseks peetud riikidest Euroopa Liitu saabunud asüülitaotlejad samasugustesse kinnipidamisasutustesse kui piiriületajad. Seejärel menetletakse asüülitaotlust kuni 12 nädalat.

Saksa föderaalvalitsus tahtis asüülireeglite muutmise läbirääkimiste käigus hoida lastega peredele jätta erandid piiriprotseduuride tegemisel. Erandi hoidmist toetasid ka rohelistesse kuuluv Saksa välisminister Annalena Baerbock ja samuti rohelistesse kuuluv Saksa asekantsler Robert Habeck. Samas pidi Saksa valitsus üle-euroopalise kokkuleppe saavutamiseks selle erandi nõudmisest loobuma.

Mitmed Saksa roheliste juhtpoliitikud teatasid otsuse teatavaks saamisel avalikult, et tegu oli raske, kuid vajaliku kompromissiga Euroopa jaoks. Samas Saksa roheliste sekka kuuluvad Euroopa parlamendi saadikud kritiseerisid kokkulepet väga tugevalt. Europarlamendis Saksa rohelisi esindav Rasmus Andresen ütles, et Euroopa Liidu liikmesriigid kaotasid oma moraalse kompassi. "On häbiväärne, et Saksa siseminister Nancy Faeser valitsuskoalitsiooni heakskiidul kiitis selle ettepaneku heaks," lisas Andresen.

Välisminister Annalena Baerbock ja asekantsler Robert Habeck samas kaitsesid seda kompromissi, viidates vajadusele jõuda kokkuleppele Euroopas. Sisetüli tõttu saatis Baerbock Colombias olles parteikaaslastele ja parlamendigrupile videopöördumise, milles kaitses kompromissi. Välisminister teatas hiljem ka avalikult Santiago de Cali linnas, et kui asüülisüsteemi reformi otsus oleks olnud vaid Saksa valitsuse teha, siis oleks reform tulnud teistsugune.

Annalena Baerbock rõhutas, et kui Saksamaa oleks hääletanud Euroopa Liidu asüülisüsteemi reformi vastu koos Poola ja Ungariga, siis oleks solidaarsusel põhinev asüülipoliitika Euroopas mitmeks aastaks surnud. Välisminister lisas, et kompromiss oli vajalik ka Euroopa Liidu sisepiiride taastekke vältimiseks. Saksa roheliste noorteühenduste juhtkond nimetas aga asüülisüsteemi reformi šokeerivaks ja ebahumaanseks.