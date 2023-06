USA-s pettuses süüdistatav Binance on populaarne ka Eesti krüptohuviliste seas

USA-s väärtpaberiseaduste rikkumises ja valeandmete esitamises süüdistatav kübervaluuta kauplemiskeskkond Binance tegutseb ka Eestis, kus see on ettevõtte hinnangul krüptohuviliste seas populaarseim platvorm. Eesti finantsinspektsioon ega rahapesu andmebüroo selliste platvormide üle järelevalvet ei tee.

Eelmisel nädalal esitas USA väärtpaberijärelevalve (SEC) maailma suurimale krüptobörsile Binance ja selle juhile Changpeng Zhaole 13 süüdistust seoses mitmesuguste väärtpaberiseaduste rikkumiste ja valeandmete esitamisega.

Samal ajal on Binance'il ka Eestis palju kliente. Ettevõtte Eesti esindaja Polina Brottier ütles ERR-ile Binance'i Eesti tegevusest rääkides, et midagi erilist võrreldes muu Euroopaga ei tehta.

"Binance on keskendunud Web3 ja plokiahela tehnoloogiate populariseerimisele ja oma klientidele parima teenuse pakkumisele. Seda nii Eestis kui ka kogu ülejäänud maailmas," sõnas ta.

Seda, kui palju Binance'il Eestis kliente on, ettevõte avaldama ei soostu, kuid Brottieri sõnul on Binance nende andmetel Eesti krüptohuviliste seas kõige populaarsem platvorm.

Ta lisas, et USA-s esitatud süüdistused ei mõjuta nende tegevust Eestis kuidagi ja kõik töötab tavapäraselt.

"Binance.US ja Binance.com on erinevaid üksused, mis tegutsevad erinevates jurisdiktsioonides. Nende üksuste tegevus ja varad, samuti ka klientide varad on üksteisest täielikult eraldatud," märkis Brottier.

Binance'i üle ei tee järelevalvet ka Eesti finantsinspektsioon, mille kommunikatsioonijuht Eva Vahur põhjendas seda asjaoluga, et Binance pole Eesti firma ja on kauplemisplatvorm.

"Meie järelevalve alla ei kuulu krüptobörsid üleüldse, isegi kui see oleks Eesti platvorm," lisas ta.

Ka rahapesu andmebüroo esindaja Õnne Mets ütles, et nende järelevalve puudutab ainult Eestis tegevusloa saanud ettevõtteid. Ta lisas, et virtuaalvääringu pakkujate turgu on nad juba kõvasti puhastanud.

"Oleme tühistanud kahtlaste tegijate tegevuslube, tänaseks on kehtivaid tegevuslube 89," märkis ta.

Päev pärast Binance'ile süüdistuste esitamist võttis USA väärtpaberijärelevalve ette Ühendriikide suurima krüptobörsi Coinbase, mis SEC-i süüdistuse kohaselt kauples krüptovaradega, mis olid tegelikult väärtpaberid ja oleks pidanud enne nende väljastamist olema registreeritud vastavates asutustes.

USA toormefutuuridega kauplemise komisjon (CFTC) andis juba märtsis Binance'i kohtusse kauplemisreeglite eiramise eest.

Tänavu jaanuaris tutvustatud Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitluse komitee Moneyval raporti kohaselt on Eestis suurimaks riskiks virtuaalvääringu teenusepakkujad ning Eesti peaks karmistama rahapesuga seotud karistusi.