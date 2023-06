ERR Washingtonis: süüdistused võivad Trumpi viia pikaks ajaks vangi

USA justiitsministeerium avalikustas endise presidendi Donald Trumpi vastu esitatud 37-osalise süüdistuse, mille järgi hoiustas ta salastatud valitsusdokumente ebaseaduslikult. Analüütikute kinnitusel on tegu tõsiste süüdistustega, mis võivad viia endise presidendi aastakümneteks trellide taha.

USA justiitsministeeriumi avalikustatud 49-leheküljelise dokumendi järgi süüdistatakse endist presidenti Donald Trumpi riikliku kaitseinformatsiooni ebaseaduslikus hoiustamises, õigusemõistmise takistamises, valeväidete esitamises ja vandenõus. Prokuröride kinnitusel jagas Trump oma New Jersey golfiklubi külalistega Iraani-vastast rünnakuplaani ja tunnistas helisalvestises, et tegu oli salastatud informatsiooniga.

"Tegu on väga tõsiste föderaalrikkumistega, mille järgi hoiustas endine president salastatud valitsusdokumente, sealhulgas materjale, mis kirjeldavad teiste valitsuste tuumavõimekusi ja rünnakuplaane," lausus Associated Pressi õigustoimetaja Mike Balsamo.

Süüdistuses olid ka fotod dokumendikastidest, mida hoiustati Trumpi Florida kodu erinevates tubades. Samuti kirjeldati ühte endise presidendi vestlust advokaatidega.

"Trump ei taha, et justiitsministeerium kaste läbi vaataks, ja uurib, kas poleks parem, kuid nad lihtsalt ütleksid, et neil pole ühtegi dokumenti," ütles Balsamo.

Möödunud aasta augustis toimunud föderaalse juurdlusbüroo (FBI) läbiotsimisel leiti Mar-a-Lago kuurordist rohkem kui 300 dokumenti, millest 60 olid ülisalajase märkega. Süüdistuse järgi liigutati endise presidendi palvel dokumendikastid umbes pool aastat enne läbiotsimist Mar-a-Lago panipaigast Trumpi isiklikku residentsi.

"Meie seadused, millega kaitstakse riiklikku kaitseinformatsiooni, on USA turvalisusele ja julgeolekule kriitiliselt olulised ja neid tuleb täita. Nende seaduste rikkumine ohustab meie riiki," lausus eriprokurör Jack Smith.

"Nad üritavad mind karistada, sest oleme küsitlustes taas suurelt ees. Juhime Bideni ja vabariiklaste ees suurelt," leidis Trump ise.

Paljud Trumpi erakonnakaaslased on avaldanud talle toetust ja öelnud, et endise presidendiga käitutakse ebaõiglaselt.

"See kisub meie riigi katki, sest on vastuolus võrdse õigusemõistmise põhimõttega, mida pole täna järgitud. Me ei kavatse seda taluda," lausus USA esindajatekoja juht, vabariiklane Kevin McCarthy.

Õigusanalüütikute kinnitusel võib süüdimõistmise korral Trumpi ees oodata pikk vanglakaristus.