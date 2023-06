Asjatundjad sõja laienemist Transnistriasse tõenäoliseks ei pea

Ukraina sõjaline tegevus Transnistrias ei ole tõenäoline, tõdevad asjatundjad. Pigem on lootus, et Chisinau suudab separatistliku piirkonna oma rüppe tuua diplomaatiliselt, pärast Ukraina võitu.

Ukraina toetusel on vene vabatahtlikud tunginud üle piiri Venemaale. See sunnib Venemaad sinna piirkonda suunama lisa üksusi ning ukrainlaste tõeline eesmärk, Ukraina vabastamine, on lihtsam. Rünnak vene vägedele Transnistrias seda ei saavutaks, ütles rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Indrek Kannik.

"Transnistriasse neil ei ole võimalust mingeid lisa üksusi viia, kuna neil lihtsalt ei ole ligipääsu sinna. Nad ei saa nii kui nii midagi teha rohkem," sõnas Kannik.

Neil ole ei ühendust Musta merega ega võimalik õhust sinna lennata, sest ümber on kas Moldova, Ukraina või NATO riikide õhuruum, rääkis riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Kalev Stoicescu.

"Transnistria juht ju esitas umbes kuu aega tagasi üleskutse Venemaale suurendada niinimetatud rahuvalvajate arvu. Seda Venemaa ei ole teinud ilmselt sellepärast, et see ei ole neile logistiliselt hästi võimalik," sõnas Stoicescu.

Seepärast arvab ka Kannik, et Ukraina Transnistrias sõjaliselt ei sekku. Venemaal on praegu Transnistrias paartuhat sõdurit ning sealne jõud ei ole tõsiseltvõetav oht Ukrainale. "See ei ole see sõjaline jõud, kes suudaks iseseivalt mingeid operatsioone läbi viia."

Sama arvab Stoicescu. "Vastasel juhul nad oleks juba tegutsenud ja seda Vene väe kontingenti seal neutraliseerinud."

Seega suudaks Ukraina vene väed Transnistriast minema lüüa, kuid see tähendaks mitmeid riske – näiteks paiknevad seal tohutud laod riknenud laskemoonaga, sõjategevus tooks seega suured plahvatused. Kui Ukraina praegu võidab samas, siis võivad vene sõdurid Transnistrias rahumeelselt relvad heita.

"Ma usun, et nad saavad ise aru olukorrast, et nad ei saa seda sõda võita ja tõenäoliselt on võimalik rääkida läbi nende lahkumine ühes või teises vormis," ütles Kannik.

Kuid lahendada tuleb ka ülejäänud Moldova ja venemeelse enklaavi erimeelsused. "Transnistria on nagu mini soveti Disneyland. Kui mõelda selle peale, et Moldova vabariik pürgib Euroopa Liitu ja ilmselt ka NATO-sse, siis need kaks asja – Chisinau ja Tiraspoli poliitika ei sobi mitte kuidagi kokku," rääkis Stoicescu.

Transnistria juhtkond on lõpuks pragmaatiline, tõdes Kannik, ning tõi näite Euroopa Liidu ja Moldova assossiatsiooni leppest. "Transnistria ju lubab panna oma toodetele peale märgi toodetud Moldovas, mis on tingimus, et need saaks selle leppe alusel minna Euroopa turgudele."

Samas rünnaku võimaluse õhus hoidmine on ukrainlastele kasulik. Ukrainale on oluline venelasi veenda, et nende olukord on lootusetu, ütles Kannik. Samamoodi ka Transnistrias.