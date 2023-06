Tori rahvamajas on näitusel nii rahvarõivad, jahiulukid kui ka ühepuulootsik

Kui kellelgi pole olnud võimalust ühepuulootsikut oma silmaga näha, siis näitusel Tori rahvamajas on see tänu ühepuulootsiku propageerijale Aivar Ruukelile võimalik. Näituse koostajad kirjutavadki selle tutvustuses, et lootsikuga sõitmine nõuab tõelist oskust, vääratades võib see ümber minna ja teilt hingegi võtta. Kuigi ühepuulootsikust on palju räägitud, pole see kaugeltki kõigile tuttav, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mina ei usu, et kõik Tori inimesed teavad sellest ühepuulootsikust kõike. Mitte et sellel näitusel kõike teada saab, aga kuna ta on nii pikalt siin - kolm kuud - siis loodetavasti kõik Tori inimesed jõuavad siit läbi käia. Ja loodetavasti ka kõik teised, kes suvel satuvad siia Soomaa väravasse Torisse," rääkis Ruukel.

Aga hinge saab ka teistmoodi püüda, näiteks uppudes rahvarõivaste lummusse. Eksponeeritud on 2018. aasta presidendi vastuvõtu riietus, kui president Kersti Kaljulaid kandis Tori kihelkonna rahvarõivaid ja tema abikaasal olid seljas Tori linnamoelised rahvarõivad. Rahvarõiva näitust aitas koostada Juta Pertel.



Tori ja Sindi kultuurikorraldaja Argo Juske sõnul oli sellise näituse idee mõttes juba mitu aastat.

"Selliseid väikemaid näituseid nii jahiulukitest kui ka haabjaist oleme ka varem teinud, aga nüüd oli siis mõte panna kolm näitust kokku. Ja muidugi see, et kuna meie kihelkonna rahvarõivad on nii super ja meil on nii palju häid tegijaid, siis sai ka Jutaga räägitud ja tema hakkaski tegema seda rahvarõivasektsiooni," sõnas Juske.

Kes soovib lähemalt uurida, mismoodi näevad välja meie peamised jahiulukid, saab sedagi teha sellel näitusel. Väljapanekut jahiulukite topistest aitas koostada Eero Nõmm.