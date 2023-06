Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku algatada peaministri umbusaldamine

Keskerakonna fraktsioon tõi põhjenduseks peaministri "valeliku poliitika ja ebaväärika sõnakasutuse". Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles, et valitsus juhib riiki täiesti valel kursil ning Eesti väärib paremat.

"Reformierakond on koos oma koalitsioonipartneritega rikkunud head poliitilist tava, kui hakkab ellu viima otsuseid, millest enne valimisi sõnagi ei räägitud – see on Eesti inimeste usalduse kuritarvitamine," nentis Kiik.

"Täna tahab Reformierakonna juhitav koalitsioon jõuga läbi suruda perehüvitiste kärpimise olukorras, kus alles eelmise aasta detsembris kõik erakonnad, sh Reformierakond, perehüvitiste tõstmist toetasid. Kolmapäeval pannakse usaldushääletusele erinevad maksutõusud, kusjuures täit ülevaadet maksumääradest ja nende mõjudest ei ole meil siiani. Seda kõike tehakse olukorras, kus meil on aegade väikseim sündimus, süvenev majanduskriis ning kõrge inflatsioon on olulisel määral vähendanud perede toimetulekut," ütles Kiik.

Kiik lisas, et riigikogu Keskerakonna fraktsioon alustab kõnelusi EKRE ja Isamaa fraktsioonidega, et ühiselt peaministri umbusaldamine algatada.

Isamaa uueks esimeheks valitud Urmas Reinsalu ütles laupäeval peetud kõnes, et tänane valitsus on küüniline turundusprojekt, mille lõksu on sattunud kogu Eesti ühiskond.

"Mina arvan, et peame seda ausalt välja näitama ja algatama selle valitsuse umbusaldamise riigikogus," lubas ka Reinsalu.

EKRE esimees Martin Helme on lubanud valitsuskoalitsiooni tööd takistada nii, et kutsuda lõpuks esile erakorralised valimised.

"Takistada kõikide vahenditega. Takistada niikaua, kuni nad enam ei jõua. Takistada nii, et kutsuda esile erakorralised valimised," ütles Helme laupäeval.

Valitsus otsustas eelmisel neljapäeval siduda perehüvitiste seaduse muudatused ja maksupaketi valitsuse usaldushääletusega riigikogus. Peaminister Kaja Kallas (RE) saatis riigikogu esimehele Lauri Hussarile (Eesti 200) ka vastava kirja.

"Kutsusin ühisele nõupidamisele opositsioonierakondade esimehed, et leida kõiki pooli rahuldavad muudatusettepanekud eesmärgiga lõpetada eelnõude

menetlemise obstruktsionism ja jätkuks loetletud eelnõude tavapärane menetlemine riigikogus. Tuleb kahetsusega nentida, et opositsioonil puudus huvi ja tahe leida üksmeel, seetõttu on Vabariigi Valitsus sunnitud siduma enda algatatud järgmiste seaduseelnõude vastuvõtmise usaldusküsimusega enne nende eelnõude teist lugemist riigikogus," kirjutas Kallas.

Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et kõik need eelnõud peavad jõustuma enne 1. juulit.