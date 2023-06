Helme: EKRE kaalub erakorraliste istungite boikoteerimist

"Parlamendis on koalitsioonil 60 häält olemas ja sellega rullitakse. Eks me tee nii palju omapoolset takistustööd, kui me suudame, oskame ja seda võimalik on. Aga küllap nad need usaldusega seotud asjad läbi suruvad," ütles Helme ERR-ile.

Eelnõude massilist usaldushääletustega sidumist nimetas Helme aga ohuks demokraatiale ja parlamentarismile.

"Kogu 30 Eesti taasiseseisvumise aasta jooksul on meie arvutuste järgi olnud usaldusega sidumisi riigikogus kokku 11. Ja nüüd sel ja järgmisel nädalal seisab ees, kuus-seitse usaldusega sidumist ehk tehakse ära peaaegu 30 aasta norm kahe nädalaga. See on järjekordselt näide sellest, kuidas meil parlament on sisuliselt tasalülitatud ja toimub vaikivasse olekusse panek."

Helme avaldas ka arvamust, et suvel ei tule väga palju erakorralisi istungeid. Küll aga kaalutakse EKRE fraktsioonis nende boikoteerimist.

"Erakorralisel istungil on neil vaja kvoorumit ja me ei taha neile seda saada aidata," põhjendas laupäeval EKRE esimeheks tagasi valitud Helme.

Küll aga ootab EKRE tema sõnul riigikohtu otsust opositsiooni esindajate kaebuse kohta. 25. mail laekus riigikohtusse kaebus, millele on alla kirjutanud 38 riigikogu liiget, kes palusid tühistada riigikogu 15. ja 16. mai otsused, millega lõpetati päevakorra kinnitamise kohta protseduuriliste küsimuste esitamine ning eelnõude ja arupärimiste üleandmine.

"Kui kodukorda on jämedalt rikutud, siis ei pruugi need seadused olla algusest saadik seaduslikult menetluses. Ja sellisel juhul on presidendil vaja otsustada, kas ta kuulutab need välja või lükkab tagasi riigikogusse. Ja nii riigikohtu otsus, mis ma arvan, tuleb kas selle nädala lõpus või järgmisel nädalal, kui siis ka presidendi otsus on olemas, siis see on järgmine vaatus."

Koalitsiooni ja opositsiooni kompromissile jõudmist Helme ei näe. Tema sõnul olid viimased kontaktid erakonnajuhtide vahel kaks nädalat tagasi, kui istuti koos maha ja arutati maksupaketti ja peretoetusi.

"Aga seal kuhugi ei liigutud, sest mingeid kompromisse just valitsuse poolelt ei tulnud. Opositsioon pakkus välja mitmed omapoolsed järeleandmised, aga teiselt poolelt mingeid järeleandmisi ei tulnud. Ja kui midagi ei tule vastu, siis ei ole meil ka mõtet oma järeleandmisi edasi pakkuda. Ju nad olid juba siis ära otsustatud, et tahavad usaldusega siduda."