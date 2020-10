Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all süvariigi vastu võitlejad siin- ja sealpool ookeani. Nähtus nimega QAnon on ületanud USA piirid ja leidnud poolehoidjaid mujalgi maailmas, nendib Tiido.

Kuidas suhtuda väidetesse, et Hillary Clinton ja Barack Obama töötavad tegelikult Venemaa presidendi heaks, et prokurör Müller viis juurdluse läbi just nende tabamiseks, et USA poliitilise-, äri- ja kultuurieliidi liikmed korraldavad veriseid orgiaid, teenivad Saatanat, vägistavad lapsi ja kasutavad laste verd oma elu pikendava uimasti tootmiseks? Ning et kõige selle kõrvaldamiseks on vaid üks tee – pühasõdalane Donald Trump, kes peab nende vastu salajast sõda ning et kõik ausad ameeriklased peaksid liituma Trumpi toetuseks.

Kõlab nagu sissekanne psühhiaatriahaigla haigusloos. Kuid tegelikult on see Ameerikas reaalne nähtus, mis praeguseks ületanud juba USA piirid ja leidnud netis poolehoidjaid ka mujal maailmas.

Jutt on nähtusest nimega QAnon, mis selguse mõttes tuleb lahti võtta täheks Q ja lühendiks Anon. Viimane tähistab mõistet "anonüümne", täht Q viitab aga väidetavalt liikumise käivitanud Valge Maja administratsiooni töötajale, kellel on kõrgeim riigisaladusele juurdepääsu aste, mis USA energeetikaministeeriumi klassifikatsioonis tähistab juurdepääsu ka tuumasaladustele.

Donald Trumpi krüptiline märkus

QAnon läks liikvele 2017. aasta sügisel 4chan nimelisel netiplatvormil. Q esimesed postitused ennustasid Hillary Clintoni peatset arreteerimist Venemaa-teemaga seoses ja autor nimemärgiga Q vihjas, et on president Trumpi üks lähimaid kaasvõitlejaid ja hakkab teavitama Ameerika avalikkust Trumpi salajasest plaanist viia läbi riigipööre – või vasturiigipööre –, et saada lahti Ameerikat kontrollivast "süvariigist". Huvitav, ma olen sarnast juttu kuulnud ka meie kodukamaral aetavas poliitikas...

Asi on viimase paari aastaga arenenud eri suundades. Netiplatvormid on püüdnud QAnoni rühmitusi välja lülitada, viimati teatas Facebook tänavu suvel sadade, kui mitte tuhandete liikumisega seotud rühmade sulgemisest, aga selle teate järel on samas Facebookis samad liikumised tulnud esile juba vähemalt 11 uue nime all ja väidetavalt on neil olnud Facebookis üle miljoni liikme. Twitter on samuti nendega vaeva näinud, kuid need uuenevad iga kinnipanekuga.

"Igal juhul on nende eesmärk tagada Donald Trumpi uuestivalimine."

Prooviks arvata, millega on tegu. Esiteks, asja vedajate kohta on avaldatud arvamusi, kuid ei midagi kindlat. Näib, et tegemist on üldiselt konspiroloogiaühenduste katusnimetusega, kuid igal juhul on nende eesmärk tagada Donald Trumpi uuestivalimine.

QAnoni väidete kohaselt palgati Trump riigi tipp-kindralite poolt presidendikandidaadiks neli aastat tagasi selleks, et murda Ameerikat kontrolliva kriminaalse salanõu ahelad, lõpetada kriminaalide kontroll poliitika ja meedia üle ning tuua nad kohtu ette.

Puhuti nimetatakse seda liikumist ka "tormiks", see tuleneb ühest krüptilisest märkusest, mille Trump tegi 2017. aastal ühisfoto pildistamisel riigi tipp-kindralitega. Nimelt ütles ta siis "Kas te teate, mida see tähendab? Võib-olla on meil praegu tegemist vaikusega enne tormi." QAnoni uskujad väidavad, et Trump saatis neile kodeeritud sõnumi oma plaanidest ülemaailmse kuritegevusliku vandenõu purustamiseks sõjaliste vahenditega.

Üldiselt on QAnoni sõnumid netis väga krüptilised ja see näikse olevat ka eesmärk – taoliste konspiroloogiliste värkide puhul olevat tähtis jätta võimalikele kaasamõtlejatele piisavalt ruumi nii-öelda "lünkade täitmiseks" ja igaüks võib mõelda juurde nii palju kui tahab.

QAnoni on arvatud olevat ka paremini rahastatud järglaseks niinimetatud Pizzagate'ile, mille kohaselt Hillary Clinton ja tema käsilased olla juhtinud laste seksuaalse kuritarvitamise võrgustikku ühest Washingtoni pitsarestoranist.

See eelmine lugu muide lõppes peaaegu traagiliselt – 2016. aasta detsembris sisenes pitsarestorani Comet Ping Pong korralik kristlane ja pereisa Edgar Welch, kaasas automaat ja püstol Colt. Kliendid põgenesid teda nähes, kuid ta ei kavatsenudki kedagi tappa. Ta otsis midagi – ja leidis – väikese ukse.

Olles selle luku puruks tulistanud ja ukse avanud, nägi ta ukse taga vaid arvuteid. Tema arvates pidanuks seal olema salajase seksivõrgu orjastatud lapsed. Hämmingus mees lasi end politseil vastupanu osutamata kinni võtta. Neid lugusid, mis põhinevad hiljem juba ka QAnoni võrgustikust väidetavalt leitud vihjetele, on mitmeid, kuid ei ole mõtet psüühiliste häirete levikut siinkohal kirjeldama hakata.

Kes seda kõike usub?

Küsimus on ilmselt selles, kui palju on inimesi, kes kogu seda jura usuvad. Räägitakse sadadest tuhandetest, küsitluste kohaselt umbes kolm protsenti ameeriklastest on sellega tuttav ja 76 protsenti ei olnud sellest kuulnudki. Arvudes on pilt justkui selge, kuid kolm protsenti ameeriklastest on umbes kümme miljonit inimest ehk valijat.

Huvitaval kombel leidub selle nähtuse toetajate hulgas nii demokraate kui ka vabariiklasi. Samas on tänavuse aasta jooksul kongressi liikmete kandidaatidest 50 kuni 70 olnud QAnoni toetajad, kuid nad kõik on vabariiklased.

President Trump ise vaevalt eriti keerulisi kuvandeid omab, kuid sellised teooriad võivad talle üldiselt meeldida. Ta ei ole küll otseselt QAnoni kiitma asunud, kuid ta on korduvalt edasi tviitinud QAnoni sõbralikke säutse, on tänanud neid toetuse eest, kuigi märkusega, et ta neist eriti palju ei tea. Ning QAnoni toetajad on külastanud ka Valget Maja.

Kõrvale ei saa jätta ka praeguse pandeemia mõju QAnoni toetajaskonnale. Kui inimesed on sunnitud istuma kodus, olema piiratud oma tegevusvabaduses, siis tekib paljudel üsna suur trots või protest millegi vastu, mida nad isegi sõnastada ei oska. Ja sellised konspiroloogilised teooriad ning liikumised on üks koht, kuhu nii mõnigi neist inimestest võib maanduda.

Üks artikkel Wall Street Journalis olevat väitnud, et kümne Facebookis toimiva QAnoniga seotud rühma liikmeskond olla piirangute kehtestamise algusest alates kasvanud rohkem kui 600 protsenti.

Seda nähtust on võrreldud ka online-mängu või siis kiriku ehk religioosse liikumisega, eks igaüks võib leida oma nurga, mille alt seda vaadata. Ilmne näib olevat ka QAnoni lähedus paremradikaalsete liikumistega eri poolel maailma. Igal juhul on Föderaalne Juurdlusbüroo liigitanud QAnoni potentsiaalsete terrorismiohtude hulka, sest sellega seotud vägivallategusid on viimaste aastatega kogunenud mitmeid.

"Tähiseid "Q" on olnud näha mitmetel Trumpi jätkamist toetavatel meeleavaldustel osalejate särkidel."

Probleem on aga selles, et QAnon on viimaste kuudega tõusnud kusagile poliitilise peavoolu lainetesse. Tähiseid "Q" on olnud näha mitmetel Trumpi jätkamist toetavatel meeleavaldustel osalejate särkidel või mujal, seda tegelikult juba alates aastast 2018.

Lisaks on QAnonil seosed ka muude küsitavate liikumistega, nagu vaktsineerimisevastased. Liikumine on tugevalt peavoolumeedia vastane igas poliitilises variandis, elik neile lihtsalt ei meeldi see, mida inimesed seni on infoväljas tarbinud, nad soovivad selle niinimetatud "süvariigi meedia" asendada endameelse infoväljaga. Jällegi deja-vu tunne – kusagilt tuleb see tuttav ette.

Ja rahvusvaheline mõõde. QAnoni toetajad on välja roninud ka Ühendkuningriigis, Jaapanis, Saksamaal ja Brasiilias. Siit edasi areneb juba eraldi teema erinevate äärmusrühmituste, eriti paremradikaalide suhetest taoliste nähtustega.

USA-s eneses on valgete ülemvõimu edendajad väljendanud tüdimust QAnoni tegevuse suhtes, sest see juhtivat konservatiivide tähelepanu kõrvale vajaduselt võtta kasutusele ambitsioonikam etno-natsionalistlik agenda, mis olevat tähtsam eesmärk kui kannibalide otsimine demokraatlikust parteist või riigi eliidist tervikuna.

Lõpetuseks üks näide QAnoni toetajate mõtteviisist, nimelt krüptiliste sõnumite tõlgendamisest. Erilist tähelepanu pööratakse selles kontekstis Donald Trumpi ütelustele või tegemistele. Kui Trump ütleb näiteks mõnes kõnes arvu 17, siis loetakse see salajaseks signaaliks sekti liikmetele. 17 on nimelt tähe "q" koht ingliskeelses alfabeedis.

Kui Trumpil on roosa lips, siis on see ilmselt signaal, et ta on vabastamas inimkaubanduse küüsi sattunud lapsi, kuna mõned haiglad kasutavad terminit "roosa kood" laste kuritarvitamise puhul.

Ja nagu ütleb Trump ise " Ma olen kuulnud, et need on oma riiki armastavad inimesed".

Viited lugemishuvilistele