Eesti 200 toetus langes veelgi

Valimistel 13,3 protsenti toetust saanud Eesti 200 toetus oli aprillis 17 protsenti, mais 13 protsenti ja juunikuus üheksa protsenti. Veel mõne kuu eest EKRE ja Keskerakonnaga võrdsel tasemel olnud Eesti 200 toetus on nüüd Isamaaga samal tasemel.

"Juunikuu kõige suurem muutus seisneski Eesti 200 reitingu jätkuvas languses. Teiste erakondade reitingud on võrreldes eelmise kuuga üks-kaks protsendipunkti muutunud, kuid need muutused pole statistiliselt olulised," märkis Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog.

Kõige populaarsem partei juunikuises küsitluses oli Reformierakond, mida toetas 25 protsenti. Kuu varem oli peaministripartei toetus 23 protsenti ehk neil õnnestus oma reitingut veidi parandada.

Valimistel 31,2 protsenti toetust saanud Reformierakonna toetus langes uue võimuliidu parteidest esimesena ja järsult aprillis, kui nende reiting oli 23 protsenti. Aivar Voog näeb selles ka seoseid sarnase valijaskonnaga Eesti 200 toetuse langusega.

"Kui Reformierakonna reitingu mõningane taastumine on olnud marginaalne, siis vähemalt toetuse madalpunktist on nüüd välja tuldud. Reformierakonna väljavaateid tõusule toetab ka asjaolu, et üks nende maailmavaatelistest lähikonkurentidest - Eesti 200, kelle toetajate teiseks valikuks on Reformierakond, jätkab langust," märkis Voog.

EKRE toetus võrreldes maikuuga (23 protsenti) veidi langes (21 protsendile) ja siin näeb Voog seoseid esimeest vahetanud Isamaa reitingu kosumisega. Isamaa toetusnumber on märtsis vahetult pärast valimisi tehtud uuringu kuuelt protsendilt tõusnud juunikuuks üheksale protsendile.

"EKRE sellist lootust [kui Reformierakond] ei oma, kuna nende maailmavaateliselt lähedasema erakonna - Isamaa reiting on pigem paranemas," prognoosis Voog.

Keskerakonna toetus oli juunis 17 protsenti, mais oli neil toetajaid 18 protsenti.

Samuti võimuliitu kuuluva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna reiting pisut kosus - kui mais oli neil toetajaid 10, siis juunis 12 protsenti.

Märkimist väärib ka see, et seitsmendal kohal olevad Parempoolsed said juunis neli protsenti toetust ehk nad on tõusnud üsna valimiskünnise lähedale.

Rohelisi toetas kaks (kuu varem kolm) ja Ühendatud Vasakparteid üks protsent (sama maikuuga).

Koalitsioonierakondade kogutoetus oli juunis 46 ja opositsiooniparteidel 47 protsenti. Kuu varem olid need näitajad vastavalt koalitsioonil 46 ja opositsioonil 48 protsenti.

Eelistuseta vastajaid oli juunis 23 protsenti, mis võrreldes maikuuga ei muutunud. Eestlastest vastajatest ei omanud eelistust 21 ja muust rahvusest vastajatest 30 protsenti.

Kui võtta arvesse ka "ei oska öelda" vastajad, oli Reformierakonna toetus 20 protsenti (mais 18) ja EKRE-l 16 protsenti (mais 17) ja Keskerakonnal 13 protsenti (mais 13).

Järgnesid Sotsiaaldemokraatlik Erakond üheksa (mais kaheksa), Isamaa seitsme (mais kuus) ja Eesti 200 samuti seitsme protsendiga (mais 10).

Eestlastest vastajatest toetas Reformierakonda 29, EKRE-t 23 ja SDE-d 11 protsenti. Võrdselt 10 protsenti toetust said Isamaa, Eesti 200 ja Keskerakond.

Muust rahvusest vastajate seas oli esikohal Keskerakond 43 protsendiga. EKRE-t toetas 16 ja SDE-d 15 protsenti muust rahvusest vastajatest. Reformierakonda toetas üheksa, Eesti 200 kuus ja Isamaad neli protsenti muust rahvusest valijatest.

Tallinnas oli populaarseim partei Reformierakond 26 protsendiga, millele järgnes Keskerakond 23 protsendiga. Ülejäänud parteide toetused olid üsna võrdsed - 13 protsenti pealinna valijatest toetas EKRE-t ning 12 protsenti SDE-d ja Eesti 200. Isamaa toetus Tallinnas oli seitse ja Parempoolsetel neli protsenti.

Täpsemaid tulemusi erinevates alajaotustes saab lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kantar Emor korraldas ERR-i uudistetoimetuse tellimusel uuringu 8.–14. juunini ja sellele vastas 1476 valmisealist kodanikku vanuses 18–84 aastat. Kolmandik vastajatest küsitleti telefoni teel ja kaks kolmandikku veebis. Sellise valimi juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,5 protsenti.