Tänavu lõpetab nii Tallinnas kui ka Tartus gümnaasiumi rekordarv medaliste

Haridus- ja noorteametist (Harno) öeldi ERR-ile, et tänavu on koolidele üle Eesti väljastatud 488 kuldmedalit ja 511 hõbemedalit.

Medalite tellimuste arv aga ei tähenda Harno sõnul täpselt sel aastal medaliga lõpetanute arvu, sest medaleid tellivad koolid tavaliselt varuga. Samuti võivad koolid tellida medaleid järgmisteks aastateks ette.

Siiski on Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul sel aastal pealinnas lõpetamas 540 medalisti 54 erinevast koolist, mis on aegade suurim medalisaajate arv. Neist 287 noort lõpetavad kuldmedaliga ehk vaid hinnetega "5" ja 253 hõbemedaliga ehk nende tunnistusel on viite kõrval kuni kaks nelja.

"Seda on rohkem kui varasematel aastatel," ütles Kante. "Võrdluseks, et eelmisel aastal oli medaliga lõpetanuid Tallinnas 472, kaks aastat tagasi 468."

Näiteks Gustav Adolfi gümnaasiumis lõpetab sel kevadel medaliga pisut üle 60 abituriendi, mis on selles koolis aegade suurim medalistide arv.

Kooli direktori Henrik Salumi sõnul see küll eelmiste aastatega võrreldes ulatuslik tõus ei ole, sest Gustav Adolfi gümnaasiumis on ka varasemalt lõpetanud mitukümmend medalisti, aga siiski on selleaastane medalite arv märkimisväärne.

Salumi sõnul jagunevad kuld- ja hõbemedalid laias laastus pooleks. "Hõbemedaleid võib-olla on üks-kaks rohkem, aga üldiselt on võrdselt nii kulla kui hõbeda saajaid," ütles Salum.

Salum lisas, et ka õpetajate tagasisidest on kuulda, et sel aastal lõpetav lend on õppeedukuselt väga tugev.

"Ikka tekib küsimusi, kui neid medaleid on palju, et kas kuskil õppetöös on mingeid järeleandmisi tehtud, aga siis hakkad mõtlema, et tegelikult ju ei ole," selgitas Salum. "Nii et lihtsalt on tegemist väga tubli lennuga ja ka õpetajate poolt on samamoodi olnud väga tugev töö."

Tartu linnas lõpetab tänavu gümnaasiumi medaliga 123 gümnasisti, mis on 14 medalit rohkem kui eelmisel õppeaastal. 123 medalistist on kuldmedaliga lõpetajaid 65 ja hõbemedaliga 58.

Tartu linnavalitsuse teatel on kuldmedaliga lõpetanute arv viimase 20 aasta suurim.

Tartu Jaan Poska gümnaasiumis on kooli direktori Mari Roostiku sõnul praeguse seisuga gümnaasiumit lõpetamas 23 medalisti, mis on samuti tema sõnul rekord ja enam kui kaks korda rohkem kui 2022. aastal.

Eelmisel õppeaastal lõpetas Poska gümnaasiumis kuld- ja hõbemedaliga üheksa abiturienti.

"Tegemist on noortega, kes on nii usinalt õppinud ja ega me ei ole teinud kursusi ümber, et medali saamine oleks lihtsam," rääkis Roostik. "Noored on väga tublid, eneseteadlikud ja sihikindlad ning sel aastal meie koolis lihtsalt ongi väga tubli lend."