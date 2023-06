Eesti 200: Alamäel polnud Izmailova komisjonijuhi kohast ilmajäämisega seost

Juuni alguses teatas Eesti 200, et erakond asendab riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe kohal oleva Tarmo Tamme, kelle suhtes on käimas kaks väärteomenetlust ja lisanduda võib ka üks haldusmenetlus, Züleyxa Izmailovaga ning fraktsiooni juht Marek Reinaas kiitis viimast kui suurepärast keskkonnateemade eestvedajat.

Hiljem muutis aga erakond meelt: Reinaas ütles, et erakonnas ei ole Izmailovale siiski täit toetust ning Tamm jääb sügiseni keskkonnakomisjoni juhi kohale.

Seepeale kirjutas Äripäev, et erakonna meelemuutuse taga võib olla selle asutaja ja rahastaja, IT-ettevõtte Nortal omaniku Priit Alamäe vastuseis. Nimelt võttis Alamäe ühendust väljaande peatoimetaga, et kritiseerida artikleid, mis panid Tarmo Tamme tagasi astuma, ja viitas, et kui Izmailova hakkab komisjoni juhtima, saab Eesti majandus haavata.

Marek Reinaas ütles ERR-ile, et mingit suhtlust Eesti 200 fraktsiooni liikmetel Alamäega sellel teemal pole olnud.

"Priit Alamäe tegemiste kohta tuleks küsida temalt endalt," lisas ta.

Ka Alamäe ise niisugust mõjutustööd ei kinnita.

"Ma ei ole mitte ühtegi Eesti 200 fraktsiooni liiget üritanud ühelgi moel selles teemas survestada ega mõjutada. See on kellegi poolt algatatud pahatahtlik laim ja palun seda mitte edasi levitada," vastas ta küsimusele, kas tal on keskkonnakomisjoni juhi teemal fraktsiooniga kontakte olnud.

Izmailovale saadetud küsimustele vastas Eesti 200 pressiesindaja Rauno Veri, kes teatas, et soovib alusetud kuuldused ümber lükata. Tema sõnul ei olnud Eesti 200 Izmailova toetusest taandumise taga Alamäe vastuseis ning suurrahastaja ei ole sellel teemal fraktsiooniga suhelnud.

"Asjaolu, et meie erakonna liikmel on olnud suhtlus ajakirjandusväljaande peatoimetajaga, ei tähenda seda, et on aset leidnud sündmused, mille toimumine on teie poolt Eesti 200 esindajatele adresseeritud küsimuste eelduseks," sõnas Veri.

"Eraldi teema on läbi kolmandate isikute info pärimine ja selle avaldamine, mida saab praeguses kontekstis käsitada pigem vaid kinnitamata informatsiooni publitseerimisena, mida esitatakse avalikkusele näiliselt tõeste väideta kogumina, mida kinnitavad vaid allikad, millel puudub vähimgi võimalus vahetu infovahetuse osalisena millegi tegelikkusele vastavust kinnitada või ümber lükata," lisas pressiesindaja.

Tema sõnul langetab Eesti 200 fraktsioon otsuseid koosolekutel fraktsiooni juhtkonna kehtestatud protseduuriraamistikus. Nendel aruteludel ei osale inimesed, kellel pole selles formaadis rolli ja nii pole neil Veri kinnitusel seal ka vähimat sõnaõigust.

Ta märkis, et Tarmo Tamm on kinnitanud enda valmisolekut keskkonnakomisjoni juhi ametist taanduda. Arutelud komisjoni esimehe parima kandidaadi asjus pressiesindaja kinnitusel alles käivad ja kindlasti jõuab fraktsioon selles osas ühtsele arusaamale, kuid ta rõhutas keskkonnateemade tähtsust Eesti 200-le, mistõttu soovib fraktsioon teha otsuse kaalutletult.

Seda, miks ikkagi Izmailova toetamisest loobuti, erakonna esindajad oma vastustes ei selgitanud.