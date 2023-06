USA välisministri visiit Pekingisse võib riikide suhteid siluda

Blinkeni reis Hiina pidi aset leidma veebruaris, kuid ta lükkas reisi edasi pärast seda, kui arvatav Hiina spiooniõhupall lendas üle USA õhuruumi.

Esmaspäevani Hiinas viibides kohtub Blinken välisminister Qin Gangi, Hiina tippdiplomaadi Wang Yi ja võib-olla ka president Xi Jinpingiga, et luua avatud ja vastupidavad suhtluskanalid, et kahe riigi strateegiline rivaalitsemine ei eskaleeruks konfliktiks.

Eeldatakse, et Blinkeni visiit sillutab teed järgmiste kuude kahepoolsetele kohtumistele, sealhulgas rahandusministri Janet Yelleni ja kaubandussekretäri Gina Raimondo võimalikele visiitidele. Samuti võib see luua aluse Xi ja Bideni kohtumisteks mõnel multilateraalsel riikide kohtumisel. Biden ütles laupäeval, et loodab president Xiga kohtuda järgmiste kuude jooksul.

Viimati kohtusid kahe mitmes vaidluses osaleva riigi juhid novembris Bali saarel.