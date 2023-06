Eesti pangad ilmselt hoiuseintresse lähiajal rohkem ei kasvata

Euroopa Keskpanga intressimäärade tõstmise tuules kergitavad Eesti pangad hoiuseintresse. Aastase tähtajalise hoiuse intressimäär on Eesti pankades praegu viiest kuni 3,5 protsendini, kuid pankade kinnitusel on kasv pidurdumas.

Eesti pankadest pakub tähtajalistele hoiustele kõige kõrgemat, viis protsenti aastas, intressi Coop. Tegemist on siiski ajutise kampaaniaga.

Coop Panga finantsjuht Paavo Truu ütles, et Coop on kodumaise pangana alati andnud intresside tõusust klientidele tagasi võimalikult palju. "Oleme maksnud aastate jooksul turu parimaid intresse nii nõudmiseni kui ka tähtajalistele hoiustele. Ka praegu pakub Coop Pank tähtajalisele hoiusele turu parimat intressi, milleks on viis protsenti aastas. See pakkumine kehtib 12–17-kuulisele tähtajalisele hoiusele alates sajast eurost, mis on sõlmitud hiljemalt 24. juunil," sõnas Truu.

Ta lisas, et pärast jaanipäeva jääb Coop Panga pakkumine eripakkumisest kindlasti madalamale tasemele, sest praegune tase ületab oluliselt nii konkurentide pakutavat, euribori taset kui ka Euroopa Keskpanga intressimäärasid.

"Meie viieprotsendiline intressi pakkumine tähtajalisele hoiusele on kampaaniapakkumine ja kampaania lõppedes tuleme ka meie oma intressiga lähemale konkurentide tasemele. Ka rahaturgudel domineerib arvamus, et pigem on intressid praegu oma tippu saavutamas või juba saavutanud ning pikas perspektiivis hakkame taas nägema langustrendi. Kindlasti jälgime Coop Pangas intressikeskkonna muutusi igapäevaselt ning korrigeerime tähtajalistele hoiustele pakutavaid intresse vastavalt olukorrale," selgitas Truu.

Luminor tõstis viimati hoiuseintresse eelmisel nädalal. "Praegu on meie kuuekuulise tähtajalise hoiuse intressimäär 2,75 protsenti, üheksakuulise hoiuse intressimäär 3,25 protsenti ja 12-kuulise hoiuse intress 3,5 protsenti. Meie eesmärk on pakkuda klientidele konkurentsivõimelist intressimäära, mistõttu jälgime pidevalt turuolukorda ja makromajanduslikke trende," ütles Luminori klienditeenuste juht Kaspar Kork.

SEB: tähtajaliste hoiuste hulk kasvab

SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe ütles samuti, et SEB hoiuste intressimäärad sõltuvad turuolukorrast ja konkurentsist. "Jälgime tähelepanelikult turuolukorda ning oleme vastavalt sellele valmis korrigeerima ka intressimäärasid," sõnas Koplimäe.

"Kliendid eelistavad sõlmida tähtajalise hoiuse aastaks, mille intressiks on praegu sõlmitavatel lepingutel neli protsenti. Kui klient eelistab paindlikkust, siis pakume ka kogumishoiust, mille intress on 1,55 protsenti ning raha saab kasutusse võtta koheselt ja kogunenud intress sealjuures säilib," ütles Koplimäe.

Koplimäe soovitab tõusvate intressimäärade keskkonnas kaaluda hoiuste perioodilist hajutamist. "See tähendab, et mitte paigutada kogu raha ühele hoiusele, vaid rahatargalt tegutsemiseks hajutada seda erinevate pikkustega hoiuste vahel. Seeläbi saab varem lõppevad hoiused paigutada uuesti kõrgema intressimääraga," selgitas Koplimäe.

Ta lisas, et viimastel kuudel kasvanud tähtajaliste hoiuste intressimäärad on pannud erakliente suunama raha nõudmiseni hoiuselt tähtajalisele hoiusele. "Kui aasta tagasi oli eraklientide säästudest 86 protsenti nõudmiseni hoiusel ja vaid 14 protsenti tähtajalisel hoiusel, siis tänavu esimese kvartali lõpuks on esimene näitaja kahanenud 80 protsendile. Seejuures on eraisikute tähtajaliste hoiuste maht aastaga kahe ja poole kordistunud," märkis Koplimäe.

Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla sõnul on Swedbank Euroopa Keskpanga intressitõstmise otsusest juba sammu võrra ees. "Tõstsime intressimäära 3,5 protsendi pealt neljale protsendile juba alates 1. juunist, ennetavalt enne Euroopa Keskpanga neljapäevast otsust," teatas Ulla.

"Meie pakutav intress tähtajalisele hoiusele on juba kõrgem kui Euroopa Keskpanga baasintressimäär, seetõttu praegu me seda tõstma ei hakka. Samas jälgime pidevalt arenguid ja turusituatsiooni ning muudatused tulevikus ei ole välistatud," Ulla lisas.

Käesoleva nädala neljapäeval tõstis Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra. Selle otsuse tagajärjel on põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär alates 21. juunist neli protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimäär 4,25 protsenti ja hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 3,50 protsenti.

Suurema osa Eesti kodulaenudega seotud kuue kuu euribor kerkis 3,818 protsendini, mis on viimaste aastate kõrgeim tase. Viimati oli kuue kuu euribor sarnasel tasemel ehk ligi nelja protsendi juures 2008. aasta novembris.