Pankade sõnul hoiuseintresside tõusuks enam palju ruumi pole

Koos laenuintressidega on märgatavalt kerkinud ka tähtajaliste hoiuste intressid ja see on suurendanud klientide huvi. Üle aastasele hoiusele pakutakse intressiks neli protsenti ning pankade sõnul sellest edasi enam tõusuruumi pole.

Eesti Panga andmetel on tähtajaliste hoiuste maht kasvanud aastaga 1,4 miljardilt 2,4 miljardile eurole.

"See on just viimasel kahel kvartalil kiiresti kasvanud. Kui aasta jooksul kokku on kasvanud umbes miljardi, siis suurem osa sellest on tulnud kahe viimase kvartaliga," selgitas Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

Praegu pakuvad pangad vähemalt aastast tähtajalist hoiust intressiga neli protsenti ja sellelt tasemelt enam palju tõusuruumi ei nähta.

"Arvestades seda, et üle aastase tähtajalise hoiuse määr on täna enamuses pankades neli protsenti, siis suur hüpe ei ole väga tõenäoline, aga mõnevõrra see võib kasvada ja võib vabalt tulla kampaaniapakkumisi mõnelt pangalt, kes tahab kiiresti kasvada ja neil on lisarahastust vaja," rääkis Raudsaar.

Jaanipäevaga lõppes selline kampaania Coop Pangas, mis pakkus kolme nädala jooksul üle aastase hoiuse intressiks viis protsenti.

"Kampaania ületas meie ootusi. Saime nii hoiuseid ehk rahas mõõdetuna, aga olulisem oli see, et saime palju uusi kliente. Kampaaniaperioodil lisandus uusi kliente umbes kolm korda rohkem kui ilma kampaaniata samal perioodil oleks lisandunud," ütles Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.

Lähiajal Truu uut hoiuseintressi tõusu ette ei näe. "Praegu meil on aastase hoiuse intress 4,05 protsenti, mis on enam-vähem kõikide pankade tase. Me ei näe ette, et see lähiajal peaks oluliselt tõusma," sõnas Truu.

Sama kinnitas Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. "Praegune neljaprotsendiline intressimäär tähtajalistele hoiustele paistab olevat päris soodne, sest tähtajaliste hoiuste maht on väga jõudsalt kasvanud ja praegu me ei näe, et me lähiajal seda intressi peaksime tõstma."

Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär oli mais 5,2 protsenti. Nii laenude kui ka hoiuste intress sõltub suuresti Euroopa Keskpanga intressiotsustest.

"Me jälgime, mitu korda Euroopa Keskpank intressimäärasid tõstab. Juulis kindlasti tõstab 25 baaspunkti, tõenäoliselt ka septembris," sõnas Mertsina.