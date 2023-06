Prantslasi häirib Euroopa õhukaitse algatuse sõltumine USA-st ja Iisraelist

Prantsusmaa ei toeta Saksamaa juhitud Euroopa ühise õhukaitse plaani (European Sky Shield initiative), kuna see sõltub prantslaste hinnangul liiga palju relvastusest, mis on toodetud väljaspool Euroopat, kirjutas Financial Times. Samuti on Prantsusmaa president Emmanuel Macron andnud mõista, et Venemaa heidutamiseks peaks kaaluma ka teisi viise, sh pikamaa rakettide omandamist.

Emmanuel Macron ütles ühes hiljutises kõnes, et õhukaitse on eelkõige strateegiline ja seejärel tööstuslik küsimus. Macroni sõnul peab olema tasakaal ründe- ja kaitsetegevustel. Prantsuse president ütles samas kõnes: "Kui ma näen osasid riike suurendamas oma kaitse-eelarvet ostmas mitte-Euroopa süsteeme, siis ma ütlen neile: "Te tekitate endale homsepäeva probleeme!"".

Saksamaal samas peetakse prantslaste kriitikat põhjendamatuks ning olulisena nähakse hoopis kiiret juba olemasolevate süsteemide soetamist, mitte pikalt kestvat ja kulukat arendust uute süsteemide hankimiseks. Euroopa ühise õhukaitse algatuse riigid saatsid eelmisel aastal ka NATO kaitsealliansile kirja, milles toodi esile, et algatuses osalevad riigid nõustusid tegema pragmaatilisi valikuid tagamaks kiire areng.

Saksamaa otsustas hiljuti, et täiendab enda õhukaitset kodumaise IRIS-T õhutõrjesüsteemi ning USA päritolu Patriot õhutõrje ning Iisraeli-USA Arrow 3 õhutõrjega. Viimane annaks Saksa õhutõrjele väga pika ulatuse. Kuus IRIS-T õhutõrjesüsteemi läheks kokku maksma 950 miljonit eurot. Arrow 3 rahastuse tarbeks on juba esimeses etapis eraldatud 560 miljonit eurot.

Prantsusmaad samas häiris, et hankest jäid välja Prantsuse-Itaalia SAMP-T õhukaitsesüsteem, mille on välja arendanud üheskoos MBDA ja Thales. SAMP-T kaitseulatus on võrreldav USA päritolu Patrioti õhutõrjesüsteemiga. "Prantsusmaa on pahane, kuna Sky Shield põhineb suuresti USA ja Iisraeli tehnoloogial kui samas on olemas Euroopa alternatiiv ning see projekt on sisuliselt jätnud välja Lõuna-Euroopa," ütles Emmanuel Macroni endine nõunik Shahin Vallée.

Prantsuse valitsuse esindaja samas eitas, et nende pahameele põhjuseks on konkurentsimured. Sama allikas rõhutas, et on vaja arutelu, et milline peab olema Euroopa õhukaitse laiem strateegia ning mis on selle puhul NATO ja Euroopa Liidu roll ning kuhu paigutub selles Prantsusmaa ja teiste riikide tuumaarsenali heidutus. Üks teine Prantsuse valitsusametnik hoiatas, et kulutades miljardeid õhukaitsele võib tekkida uus relvastuse võidujooks Moskvaga.

Prantsusmaa juhtimisel on kavas neid erimeelsusi arutada esmaspäeval Pariisis õhukaitse strateegia konverentsil.