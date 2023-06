Soome uus võimuliit tahab USA-ga suhteid veelgi tugevdada

Soome uue võimuliidu välis- ja kaitseministri kandidaadid kinnitasid, et riik plaanib USA-ga suhteid veelgi tugevdada. Mõlemad ministrikandidaadid kinnitasid, et Soome jätkab Ukraina toetamist.

Soome järgmiseks välisministriks saab Elina Valtonen, kaitseministriks saab Antti Häkkänen. Mõlemad poliitikud kuuluvad Koonderakonna ridadesse.

Valtonen tõi välja, et tihedamad suhted USA-ga on uue valitsuse jaoks üks strateegilisi prioriteete. Soomest sai hiljuti NATO liige. Riik saab nüüd kaitsetööstuse sektoris teha rohkem koostööd lääneriikidega.

"Ka sotsiaalselt ja kultuuriliselt on väga oluline, et me kannaks hoolt Euro-Atlandi suhete eest," ütles Valtonen.

Häkkänen tõi välja, et Soome jaoks on oluline julgeolekukoostöö tugevdamine USA-ga. Mõlemad ministrikandidaadid kinnitasid, et Soome jätkab Ukraina toetamist.

"Lõppkokkuvõttes seisneb asi selles, et sõja tulemus määrab Euroopa ja Soome julgeolekukorra aastakümneteks. Kui sõda lõpeb Venemaa võiduga, on julgeolekupoliitiline olukord Soome jaoks pikaks ajaks palju halvem," märkis Häkkänen.

Valtonen ütles, et töötab selle nimel, et Ukraina saaks tulevikus EL-i liikmeks, vahendas Yle.

Häkkaneni sõnul on samuti oluline, et soomlaste seas püsiks tahe kaitsta oma riiki. "Noored peavad säilitama usalduse ühiskonna vastu, et toetus ajateenistusele ja tahe riiki kaitsta püsiks kõrgel tasemel," ütles Häkkanen.

Valtoneni sõnul peab Soome seisma Brüsselis oma huvide eest. "Tahame edendada seda, et EL-is vastutab iga liikmesriik oma võlgade eest ise," ütles Valtonen.