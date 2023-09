Soome välisminister: peame valmistuma selleks, et Venemaa muutub veel hullemaks

"Ma arvan, et paljud pole ehk aru saanud, et see pole ainult Putini sõda. Tundub, et Venemaa nii-öelda masinavärk on selleks valmistunud väga kaua. Nad on aktiivselt sõda pidanud alates Gruusiast [kuhu tungiti 2008. aastal] ja 2014. aastast Ukraina vastu koos Krimmi ebaseadusliku annekteerimisega. Muidugi on Putin sel ajal võimul olnud, kuid enam kui kaks aastakümmet on ta selleks ka infrastruktuuri loonud. Ja selle kahe aastakümne jooksul pole olnud kedagi [Venemaal], kes öelnuks talle, et see pole okei," rääkis Valtonen ajalehele.

"Nii et kui Putin läheb, on väga ebatõenäoline, et Venemaast saab kuidagi rahumeelne normaalne demokraatia. Ma ütleks, et me läänes ei sooviks midagi rohkem, kui et tavaline venelane saaks sõna sekka öelda selles osas, kuhu suunda tema riik läheb, et Venemaa avaneks kodanikuühiskonnale ja muutuks normaalseks demokraatiaks. Kuid seda lootes tuleb valmistuda halvimaks ja halvim on see, et Venemaa jääb selliseks, nagu ta on, ja võib-olla veelgi hullemaks," jätkas Soome välisminister.

Valtonen kaitses ka Venemaa naaberriikide otsust sulgeda piir Vene numbrimärkidega autodele.

"Jah, sanktsioonid teevad tavalistele inimestele haiget. Ja sellises riigi nagu Venemaa kohta võib kergesti öelda, et see pole ehk õiglane, sest see pole normaalne demokraatia - inimesed ei saa seal tegelikult valida. Aga ma arvan, et meil pole valikut. Venemaa ja vene inimesed peavad mõistma, et sellise ebaõiglase ja ebaseadusliku sõja pidamisel on lihtsalt oma hind. Ja see on väga oluline, et me seda näitame," selgitas ta.

Valtonen on Soome välisminister alates 20. juunist 2023. Ta on paremtsentristliku partei Rahvuslik Koonderakond (Kokoomus) liige.