Hobujaama ristmik Tallinnas läheb peale laulupidu liiklusele kinni

Vanasadama trammitee ehitus on jõudnud sinnapaika, et peale noorte laulu- ja tantsupeo lõppu ehk 3. juulil suletakse mitmeks kuuks Hobujaama-Narva maantee-Laikmaa ristmik.

Praeguste plaanide järgi suletakse Hobujaama ristmik nii ühistranspordile kui muudele sõidukitele 3. juulist ning ristmik jääb suletuks kuni oktoobri keskpaigani, öeldi ERR-ile Tallinna linnavalitsusest.

See tähendab, et ka trammiliinide 1 ja 3 liiklus katkeb 3. juulist ning Tallinna viiest trammiliinist jääb sõitma vaid ajutiselt käima pandud liin number 6, mis kulgeb Tondi ja Kopli vahet. Trammiliinid 2 ja 4 suleti aprilli keskpaigas ning toonaste plaanide järgi pidid need 2. juulist käima hakkama, kuid ilmselgelt seda ei juhtu.

Hobujaama ristmiku sulgemine tähendab ka seda, et mitmed bussiliinid suunatakse ümbersõidule ning Viru keskuse terminal pannakse kinni.

Vanasadama alal on samal ajal trammiliini rajamine jõudnud nii kaugele, et maha on asetatud trammirööpad.

Vanasadama trammitee ehitus lõppeb järgmisel suvel, sellele järgneb sõidu- ja kõnniteedele katendite rajamine ja väiksemad tööd, lõplikult on uus trammiliin valmis 2025. aasta veebruaris.

Trammi tulevane liikumistee kulgeb Kivisilla tänavalt vasakpöördega Gonsiori tänavale. Edasi liigub trass Laikmaa, Hobujaama ja Ahtri tänavate kaudu kuni sadamaalani. Laeva, Kuunari ja Kai tänavate kaudu läbib tramm Sadama A-terminali esise ning Logi ja Rumbi tänavate kaudu sõidab tramm Linnahalli alt läbi. Kultuurikatla juurde jõudes liitub trammitee Mere ja Põhja puiesteelt kulgeva Kopli suunalise trammiteega.