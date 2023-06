Monika Haukanõmm: ajutine ebamugavus saab korvatud parema linnaga

Tallinna linnaplaneerimise ameti üldplaneeringute osakonna kunagine juhataja Martti Preem kirjutas Tallinna vanasadama trammiliinile pühendatud kommentaari, milles leiduvad etteheited pean vajalikuks ära klaarida.

Miks viib trammitee ikkagi mereväravasse?

Esiteks on sadama ja lennujaama ühendamine trammivõrguga oluline seetõttu, et tekiks terviklik ühistranspordiühendus Tallinna merevärava, lennuvärava ja Rail Balticu ühistranspordikeskusega Ülemistel.

See ei tähenda aga seda, et omaette eesmärk oleks lennujaama ja sadama ühendamine. Inimesed, kes saabuvad linna üksnes selleks, et siit kohe teist väravat kaudu edasi sõita, ei ole prioriteediks mitte üheski mõistlikus linnas. Küll on oluline, et meie oma elanik saaks siia saabuda või siit reisima minna ühtviisi mugavalt nii lennuki kui ka laevaga.

Seega loomulikult muudab uus vanasadama trammiliin mugavamaks nii kohaliku kui ka turisti elu, sõltumata sellest, kas eelistatakse minna lennuki või laeva peale. Igal juhul saab ta alternatiivi taksosõidule või isikliku auto parkimisele tasulisel parkimisalal.

Martti Preemi teine etteheide praegusele vanasadama trammiliinile on see, et liin ei ulatu päris D-terminalini. Tegelikult viib see trammiliin D-terminalile üpris lähedale. Kes on käinud välisriikide sadamahoonetes (reisijad valdavalt ju on), paneb ilmselt tähele, et meil kulub sadamast trammi peale jõudmiseks ikkagi vähem aega kui mõnes teises sadamas laevalt õue kõndimiseks. Seega ei ole trammiliini täiendav ring praegusel hetkel vajalik.

Täielikult mõistan Preemi nördimust teetööde osas, neid muudatusi on saanud kõik omal nahal tunda. Autoga liiklejatel tuleb oma igapäevane teekond selgelt läbi mõelda, sest paratamatult on oht kuhugi toppama jääda. Ühistranspordiga sõitjad peavad arvestama, et ümbersõidul olevatel liinidel võib esineda hilinemisi ning kesklinnas on mängitud ümber ka mitmeid peatusi.

Kahjuks on meil ainult kaks võimalust; kas sulgeda rohkem ja teha kiiresti või sulgeda jupphaaval ning vinduda üleskaevatud linnas mitu aastat kauem. Uskuge, praegune variant on kokkuvõttes valutum. Kindlasti peab linn andma oma parima ning teavitama linlasi ees ootavatest muudatustest õigeaegselt. Usun, et kõik on minuga nõus, et hea teavitustöö korral on lihtsam igapäevast liikumist planeerida ja olukorda mõista. Ei ole lihtne aeg, kuid lõppude lõpuks teeme seda parema homse nimel.

Siinkohal tasub meenutada Reidi tee projekti. Mäletame, millise poleemika see endaga kaasa tõi, samas ei kujuta paljud liiklejad või vaba aja nautijad oma elu ilma selle suurprojektita ettegi.

Alati on mõistetav, et linnasüsteemis varem protsesse juhtinud inimestel on omad visioonid, kuidas nemad oleksid sama ülesannet lahendanud, aga ma olen kindel, et ka Martti Preem on lõpuks rahul sellega, kuhu meie ühistranspordivõrk areneb.

Usun ja loodan, et tulevane ja kõigiga arvestav linnaruum heastab need ajutised ebamugavused. Kui on mõistmist, ühist tahet ning silme ees ka visioon lõpptulemusest, siis on võimalik üheskoos see keeruline ning nüristav periood ka lihtsamini seljatada. Seega kutsun kõiki ühiste eesmärkide nimel koostööle.