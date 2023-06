Brüssel tahab piirata Hiina juurdepääsu Euroopa kõrgtehnoloogiale

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Brüssel avaldab teisipäeval majandusjulgeoleku strateegia. Euroopa Liit (EL) tahab võidelda Pekingi kasvava majandusliku mõjuvõimu vastu ja Brüssel plaanib piirata Hiina firmade juurdepääsu Euroopa kõrgtehnoloogiale.

Euroopa riigid on pikka aega toetanud majanduslikult liberaalset lähenemisviisi, kuid riigid muretsevad üha rohkem Hiina kasvava mõjuvõimu pärast. EL otsib nüüd viise, kuidas Hiinaga seotud riske ohjeldada.

EL avaldab teisipäeval strateegilise dokumendi. Dokument sisaldab piiranguid, mis on seotud Euroopa firmade investeeringute tegemisega Hiinasse. See piiraks Euroopa firmadel toota Hiinas strateegiliselt tähtsaid tehnoloogilisi kaupu, nagu superarvutid ja kaasaegsed kiibid. Dokumendis pole Hiinat otseselt mainitud, kuid piirangute sihtmärgid on Hiina ja Venemaa.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on varem öelnud, et kõik piirangud oleksid seotud tehnoloogiatega, millesse investeerimine võib kujutada ohtu riigi julgeolekule. Von der Leyen avaldas märtsis USA presidendi Joe Bideniga ühisavalduse, milles käsitleti investeeringute kontrollimise võimalust. Selle eesmärk oleks kaitsta Euroopa ja USA ettevõtteid.

Brüsseli dokument tekitab Euroopas suuri vaidlusi selle üle, kui kaugele peaksid liikmesriigid piirangute kehtestamisel minema. Samuti kui palju võimu on liikmesriigid nõus EL-ile loovutama, hindas The Wall Street Journal.

Komisjon on seetõttu piirangute kehtestamisel ettevaatlik. Brüssel teatas liikmesriikidele, et enne meetmete kasutuselevõtmist hinnatakse põhjalikult Euroopa firmade ees seisvaid väljakutseid. Samuti vaatab komisjon läbi praegused meetmed, et uurida, kas nendega on võimalik vähendada Hiinaga seotud riske.

USA kehtestas juba eelmise aasta sügisel ekspordipiirangud, mis ei luba Hiina ettevõtetel lisaks ameerika oskustöölistele kasutada riigi intellektuaalomandit, kiibitootmiseks vajalikke masinaid ja teenuseid ega komponente.

Hiljuti külastasid Euroopat kõrged Hiina ametnikud. Peking hoiatas Euroopat, et piirkond ei järgiks USA eeskuju. Hiljuti käis Berliinis ka Hiina uus peaminister Li Qiang.

"Meil on hea meel, et inimesed arutavad, et lahtisidumine pole teostatav ega ihaldusväärne," ütles Hiina suursaadik Euroopa Liidus.