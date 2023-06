Kallas: abielu otsusega saab lõplikult lahendatud aastaid kestnud ebaõiglus

Kaks ja pool aastat tagasi oli konservatiivide eestvõttel päevakorras abielureferendumi korraldamine. Kas tollal kujutasite ette, et 2023 kevadel on perekonnaseadus avatakse perekonnaseadus teistmoodi?

Ei kujutanud.

See asi ette võtta ei olnud Reformierakonna valimislubadus, ega te väga ühtsed ka täna ei olnud [Reformierakonna liige Aivar Sõerd jättis hääletamata - toim].

Me siiski olime väga ühtsed, üks liige hääletas teistmoodi, kõik ülejäänud hääletasid samamoodi. See ei võta kelleltki mitte midagi ära, küll aga annab midagi olulist juurde neile inimestele, kel seda varem ei olnud, et kõigil oleksid võrdväärsed õigused. Ma arvan, et sellest läheb ikkagi Eesti pigem paremaks.

Kas Reformierakond saab tagada, et tulevikus teistes Reformierakonna koalitsioonides abielu samast soost inimestele tagasi ei pööra?

Juba inimestele antud õiguseid ei saa ju ära võtta. Kui on võrdsed õigused kõigile, siis ma ei saa aru, miks peaks seda rohkem torkima. Ma loodan, et just selle otsusega saab lõplikult lahendatud see ebaõiglus, mis on olnud alates kooseluseaduse rakenduseaktide mittevastuvõtmisest koos kooseluseadusega ja see lahendab selle vaidluse lõplikult ära.

Kõikides riikides, kus see on vastu võetud, on inimesed näinud, et tegelikult mitte midagi halba ei juhtu nendele, kes juba on abielus või kellel juba on õigus abielluda. Neilt ei võeta midagi ära ja tegelikult eluga minnakse edasi. Loodan, et see juhtub ka meil.

Konservatiivid rääkisid siiski, et ühiskonnas on lõhe. Olete veendunud, et selle teema aktuaalsus ühiskonnas kaob?

Jah, ma olen veendunud, et kui nendel inimestel on see õigus, siis ka need paarid, kes juba saavad abielluda, näevad, et neilt ei võetud midagi ära, midagi ei muutu nende elus.

Loodan, et saame kõik minna edasi sellega, et need paarid, kes on meil niikuinii olemas, saavad oma kooselu ka seaduslikult registreerida. Inimesed, kes teineteist armastavad. Ma arvan, et selles ei ole mitte midagi halba.

Kevad on olnud pulbitsev, obstruktsiooni on olnud jõuline. 11. septembril tuleb parlament uuesti kokku. Kas te peate kuidagi suvel salaplaani, kuidas lepitada vastaspoolt nii, et saaks rahulikult, argumenteeritult edasi minna?

Eks suvi, ma loodan, annab kõigile võimalust puhata. Aga tõesti, sügisel on juba praegu istungjärgud täiesti täis arupärimistest ja eelnõudest, mis on esitatud. Eks peame arutama, kuidas saame menetleda kõike, kasvõi riigieelarvet. Tõepoolest on keeruline arutada, kui ühelt poolt öeldaksegi, et soov on lihtsalt selle valitsuse tööd takistada.

See valitsus on valitud seaduslike valimisetega ja pandud paika vastavalt põhiseadusele, mis on saanud mandaadi riigikogus. Kui see valitsus ei sobi, saab teha umbusalduse, kui saab riigikogus häälteenamuse kokku. Seda täna ei juhtunud. Muul juhul peaks laskma kõigil teha oma tööd.

Kas valijad näevad teie hinnangul riigikogus ka sügisel sama asja, mis kevadel?

Ma väga loodan, et ei näe. See on olnud kurnav kõigile ja ei ole kuidagi teinud au. Eks me näe, see nõuab ikkagi soovi koostööd teha mõlemalt poolt.