Euroopa Liit kiitis heaks 11. survemeetmetepaketi Venemaa vastu

Tegemist on vaheetapiga, et alustada nimetatud riikidega liitumisläbirääkimisi. Brüsseli teatel on Ukraina täitnud seitsmest reformitingimusest kaks - vähendada poliitilist mõju meediale ja reformida õigussüsteemi.

Eesti Euroopa Liidu suursaadiku Aivo Oravaga rääkis Joosep Värk